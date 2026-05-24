Τασούλας: Κρατάμε ζωντανή τη μνήμη της βίαιης και οργανωμένης εξάλειψης της μακραίωνης παρουσίας του Ποντιακού Ελληνισμού στη Μικρά Ασία

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας παρέστη σήμερα το πρωί στην επιμνημόσυνη δέηση για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, στον καθεδρικό ναό Αθηνών και στη συνέχεια μετέβη στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όπου κατέθεσε στεφάνι και προέβη σε δήλωση, υπογραμμίζοντας:

«Κάθε χρόνο τον Μάιο, τιμούμε επισήμως τη μνήμη των τραγικών θυμάτων της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού από το καθεστώς των Νεοτούρκων.

Θυμόμαστε, σεβόμαστε και κρατάμε ζωντανή τη μνήμη της βίαιης και οργανωμένης εξάλειψης της μακραίωνης παρουσίας του Ποντιακού Ελληνισμού στη Μικρά Ασία.

Παράλληλα, διεκδικούμε τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, ως ελάχιστο φόρο τιμής προς τις ζωές εκείνων των ανθρώπων που κυριολεκτικά μαρτύρησαν, αλλά και ως συμβολή στις προσπάθειες αποτροπής της επανάληψης παρόμοιων ειδεχθών και στυγερών εγκλημάτων στο μέλλον».

