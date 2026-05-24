Ανδρουλάκης: Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο

Το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα της πολιτικής Αλλαγής που έχει θέσει ως εκλογική επιδίωξη το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, διατυπώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο κ. Ανδρουλάκης μιλάει για κατήφορο της κυβέρνησης και της ΝΔ, επικαλούμενος όσα συνέβησαν το προηγούμενο διήμερο στη Βουλή, ενώ υπογραμμίζει ότι η πολιτική αλλαγή που διακηρύσσει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, μπορεί να επιτευχθεί μαζί με την κοινωνία και τους προοδευτικούς πολίτες.

Σύμφωνα με την Χαριλάου Τρικούπη, κεντρικές λέξεις είναι το «μαζί» και το «όχι στο όνομα μας», και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δίνει το σύνθημα της πολιτικής αλλαγής και του μετώπου μαζί με την κοινωνία, που στο όνομά της δεν δέχεται πια τη διεύρυνση των ανισοτήτων, μια καθημερινή ζωή χωρίς ασφάλεια, αξιοπρέπεια και προοπτική, την υπονόμευση των θεσμών, ένα κράτος-λάφυρο, τη φυγή των νέων στο εξωτερικό και τις χαμένες ευκαιρίες για τη χώρα, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, κάνοντας μια επισκόπηση των αδιεξόδων που βλέπει στην κοινωνία και την οικονομία που αφήνει πίσω της η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

«Στη Βουλή αποκαλύφθηκε με τον πιο ωμό τρόπο η αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας για την εξουσία: η λογοδοσία αντιμετωπίζεται ως πολιτικός κίνδυνος και όχι ως δημοκρατική υποχρέωση», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επικαλείται το ότι «η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μπλόκαρε τόσο τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές».

Αναφέρεται εκτενώς στη σφοδρή κριτική που έχει δεχτεί για τις ενέργειές του να αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών και να γίνουν γνωστοί οι λόγοι για τους οποίους παρακολουθείτο, επιρρίπτοντας ευθέως την ευθύνη στον Κυριάκο Μητσοτάκη και το Μαξίμου.

«Ως εδώ αυτός ο κατήφορος! Δεν πρέπει να επιτρέψουμε τα αδιέξοδα του συστήματος Μητσοτάκη να μετατραπούν σε αδιέξοδα για τον λαό και τη χώρα. Βρισκόμαστε πλέον σε σημείο καμπής.

Τον τελικό λόγο οφείλει να τον έχει η ίδια η κοινωνία», υπογραμμίζει και συμπληρώνει πως η υποβάθμιση της ποιότητας της Δημοκρατίας δεν είναι μια αφηρημένη θεσμική συζήτηση.

«Σημαίνει κράτος χωρίς κανόνες, άρα κράτος που ευνοεί πάντα τους ισχυρούς. Κράτος χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη», υπογραμμίζει.

«Είναι κάτι απτό που μπαίνει καθημερινά στο σπίτι κάθε πολίτη...

Το βλέπει, όταν πληρώνει βασικά αγαθά ακριβότερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το βλέπει, όταν μια οικογένεια αναγκάζεται να κόψει ακόμη και βασικές ανάγκες για να πληρώσει το ρεύμα.

Το βλέπει, όταν δύο γονείς δουλεύουν ολόκληρο μήνα και στο τέλος δεν περισσεύει τίποτα.

Το βλέπει, όταν η βενζίνη ανεβαίνει μέσα σε λίγες ώρες αλλά πέφτει με καθυστέρηση εβδομάδων.

Το βλέπει, όταν πληρώνει από τις ακριβότερες τηλεπικοινωνίες στην Ευρώπη», παρατηρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, πως διαπιστώνεται όταν η Δικαιοσύνη λειτουργεί με πιέσεις από την εκάστοτε εκτελεστική εξουσία και το μήνυμα που περνά στην κοινωνία είναι καταστροφικό, όταν οι μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς σέρνονται επί χρόνια μέχρι να ξεχαστούν, καθώς κι όταν οι απευθείας αναθέσεις γίνονται κανόνας, το δημόσιο χρήμα δεν κατευθύνεται εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Και τότε η κοινωνία πληρώνει το κόστος με πολλούς τρόπους.

« Όλα αυτά δεν είναι απλώς ζητήματα «ηθικής τάξης».

Έχουν βαθύ αναπτυξιακό και εθνικό αποτύπωμα. Γιατί η ατιμωρησία γιγαντώνει και κάνει ανεξέλεγκτη τη διαφθορά.

Μια χώρα χωρίς ισχυρούς θεσμούς δεν μπορεί να προσελκύσει σοβαρές επενδύσεις όταν κυριαρχεί η αίσθηση ότι οι κανόνες αλλάζουν ανάλογα με τις πολιτικές σχέσεις», τονίζει ο κ. Ανδρουλάκης και συμπληρώνει ότι η υπεράσπιση του κράτους δικαίου δεν είναι υπόθεση μόνο των δικαστών ή των πολιτικών. Είναι υπόθεση κάθε δημοκρατικού πολίτη.

«Όποιος αναζητά μια καλύτερη ζωή, δεν μπορεί να συμβιβάζεται με την αυθαιρεσία, τη διαφθορά και την ατιμωρησία.

Πραγματικός πατριωτισμός είναι να απαιτούμε θεσμούς που λειτουργούν, με διαφάνεια, λογοδοσία και ισονομία. Να μη συμβιβαζόμαστε με μια Ελλάδα χαμηλών προσδοκιών», επισημαίνει και απευθύνεται στους προοδευτικούς πολίτες και την ευρύτερη κοινωνία και την καλεί σε συλλογική βούληση και δράση. «Γιατί δεν πρέπει να δεχτούμε ποτέ όλα αυτά να παρουσιάζονται ως "κανονικότητα" στο όνομα του ελληνικού λαού.

Γιατί ο αγώνας για το κράτος δικαίου είναι μάχη για τον μισθό, για το κόστος ζωής, για τη νέα γενιά και για την εθνική ισχύ της πατρίδας μας.

Είναι μια μάχη για τη ζωή μας. Και αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε μαζί», καταλήγει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ