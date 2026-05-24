Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης κατά Μητσοτάκη για στεγαστικό, ακρίβεια και κράτος δικαίου (βίντεο)

Σφοδρή κοινή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπολύει η αντιπολίτευση με αφορμή την εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη για προσπάθεια εξωραϊσμού της πραγματικότητας και θεσμική συγκάλυψη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνδέει άμεσα την υποβάθμιση του κράτους δικαίου και των θεσμών με την οικονομική και κοινωνική καθημερινότητα των πολιτών. Προτάσσοντας τα συνθήματα «Μαζί» και «Όχι στο όνομά μας», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καλεί σε ένα κοινό μέτωπο με την κοινωνία για την πολιτική αλλαγή.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης καταλήγει με ένα κάλεσμα σε συλλογική δράση, τονίζοντας ότι ο αγώνας για το κράτος δικαίου δεν είναι μια αφηρημένη θεωρητική συζήτηση, αλλά μια μάχη για την επιβίωση, την αξιοπρέπεια, τους μισθούς και την εθνική ισχύ της χώρας, η οποία πρέπει να δοθεί μαζί με την κοινωνία.

«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε τα αδιέξοδα του συστήματος Μητσοτάκη να μετατραπούν σε αδιέξοδα για τον λαό και τη χώρα. Βρισκόμαστε πλέον σε σημείο καμπής. Τον τελικό λόγο οφείλει να τον έχει η ίδια η κοινωνία. Γιατί η υποβάθμιση της ποιότητας της Δημοκρατίας δεν είναι μια αφηρημένη θεσμική συζήτηση. Σημαίνει κράτος χωρίς κανόνες, άρα κράτος που ευνοεί πάντα τους ισχυρούς. […] Όποιος αναζητά μια καλύτερη ζωή, δεν μπορεί να συμβιβάζεται με την αυθαιρεσία, τη διαφθορά και την ατιμωρησία. Γιατί δεν πρέπει να δεχτούμε ποτέ όλα αυτά να παρουσιάζονται ως “κανονικότητα” στο όνομα του ελληνικού λαού», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπολύει και ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό για εξωραϊσμό των κυβερνητικών αποτυχιών και συστηματική συγκάλυψη σκανδάλων.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται η στεγαστική κρίση, η δημόσια υγεία με τις ελλείψεις προσωπικού, αλλά και η «πρωθυπουργική αφωνία» για την ακρίβεια. Αιχμηρή είναι η κριτική για το κράτος δικαίου, με αναφορές στην προειδοποίηση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για πάγωμα κονδυλίων λόγω κυβερνητικών εμποδίων.

«Ο πρωθυπουργός επίσης δεν είπε λέξη για την ακρίβεια. Μάλλον, δεν έχει ξεπεράσει ακόμα… τη λύπη και τον θυμό, που εξέφρασε στο συνέδριο της ΝΔ. […] Το γεγονός ότι έξι στα δέκα νοικοκυριά δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα, συνιστά μια θλιβερή πραγματικότητα που δεν ξεπερνιέται ούτε με κροκοδείλια δάκρυα ούτε και με τα κάθε είδους “pass”, που επιδοτούν την ακρίβεια», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Το κρίσιμο για το λαό είναι να απαλλαγεί τόσο από αυτή την κυβέρνηση, αναφέρει το ΚΚΕ.

«Όσες κυριακάτικες αναρτήσεις κι αν κάνει ο κ. Μητσοτάκης, προκειμένου να παρουσιάσει μια ψεύτικη εικόνα για την καθημερινότητα του λαού, δεν θα μπορέσει να συγκαλύψει τους δύο «κόσμους»: από τη μια ο κόσμος των εργαζομένων που υποφέρει κι από την άλλη ο κόσμος του κεφαλαίου που η κυβέρνηση του υπηρετεί», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Αντιδράσεις και από την ελάσσονα αντιπολίτευση.

«Ο πρωθυπουργός που επί των ημερών του η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της πρωτογενούς παραγωγής υποχώρησε πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ καταγράφοντας ιστορικό χαμηλό 30ετίας, αντί να «πανηγυρίζει», θα έπρεπε να απολογείται», τονίζει η Ελληνική Λύση.

«Μια ακόμη Κυριακή που ο κ. Μητσοτάκης περιγράφει μια χώρα που υπάρχει μόνο στις αναρτήσεις του», επισημαίνει η Νίκη.

ΑΠΕ - ΜΠΕ