Μεσσήνη: Παράκληση υπέρ της επιτυχίας των μαθητών της Γ΄ Λυκείου

Θεία Λειτουργία και παράκληση με αρτοκλασία υπέρ της επιτυχίας των μαθητών της Γ΄ Λυκείου, οι οποίοι ξεκινούν την Παρασκευή τις πανελλαδικές εξετάσεις, τελέστηκε την Κυριακή 24 Μαΐου, στο ναό Αγίου Δημητρίου Μεσσήνης.

Η αρτοκλασία υπέρ υγείας, δύναμης και επιτυχίας των μαθητών των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων του Δήμου Μεσσήνης, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής, σε συνεργασία με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.

Ο ιερέας του ναού παέρας Ανδρέας Ζάννης ευλόγησε τους άρτους και ευχήθηκε στους μαθητές καλή επιτυχία και πνευματική ενίσχυση κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Ακολούθησε αρτοκλασία στο προαύλιο του ναού.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Λεωνίδας Χριστοφιλόπουλος, η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσσήνης Δώρα Βαρανάκη, ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Μπεσσής, διευθυντές και εκπαιδευτικοί σχολείων του Δήμου, μαθητές, γονείς, κ.ά.