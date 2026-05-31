Ο Δούκας προτείνει εκλογική σύμπραξη ΕΛ.Α.Σ και ΠΑΣΟΚ σε δεύτερες κάλπες (βίντεο)

Ο Χάρης Δούκας επιθυμεί εκλογική σύμπραξη ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ. σε πιθανές δεύτερες κάλπες βάζοντας τη συγκεκριμένη πρόταση πάνω στο τραπέζι.

Μιλώντας στο Mega το πρωί της Κυριακής ο Δήμαρχος της Αθήνας τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι το παράδειγμα από τις τελευταίες εκλογές στο Δήμο της Αθήνας δείχνει το δρόμο:

“Η παράταξη της Ανοιχτής Πόλης, του κυρίου Ζαχαριάδη, πήρε 13%. 14% και 13% κάνει 27%. Τη δεύτερη Κυριακή, παρέμεινε η δική μας παράταξη αυτόνομη, αλλά έκανε μια στρατηγική συνεργασία με τον κύριο Ζαχαριάδη” υπογράμμισε για να συνεχίσει.

“Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός, θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ”.

Αργότερα, σε ποστάρισμά του, ο κ. Δούκας υποστήριξε τα ακόλουθα: “Το ΠΑΣΟΚ βεβαίως πρέπει να κάνει κριτική στον κύριο Τσίπρα, αλλά το μέτωπο πρέπει να είναι καθαρό και να είναι ενάντια στη Νέα Δημοκρατία. Οτιδήποτε άλλο διαφορετικό, νομίζω ότι είναι δώρο στον κύριο Μητσοτάκη. Η Νέα Δημοκρατία είναι ο μοναδικός αντίπαλος, πριν και μετά τις εκλογές”.

