Εργαστήρι παραδοσιακών ζυμαρικών στο Μουζάκι

Η δράση με τίτλο «Η αυλή των ζυμωμάτων» απευθύνεται σε παιδιά και οικογένειες και φιλοδοξεί να αναβιώσει εικόνες, γεύσεις και μνήμες της τοπικής παράδοσης μέσα από τη διαδικασία του ζυμώματος. Γυναίκες της περιοχής θα παρασκευάζουν παραδοσιακά ζυμαρικά, μεταφέροντας στους νεότερους τεχνικές και εμπειρίες που περνούν από γενιά σε γενιά, ενώ τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά σε μια διαδραστική εμπειρία δημιουργίας και ζυμώματος. Οι διοργανωτές επισημαίνουν ότι οι επισκέπτες δεν θα είναι απλοί θεατές, αλλά μέρος μιας αυθεντικής συλλογικής διαδικασίας που προάγει τη συνεργασία, τη συμμετοχή και το μοίρασμα της παράδοσης. Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου θα ακολουθήσει γευστική δοκιμή παραδοσιακών ζυμαρικών. Παράλληλα, η εκδήλωση έχει και κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα από την πώληση των ζημαρικών θα διατεθούν για την ενίσχυση των παιδιών του Ειδικού Σχολείου ΕΕΕΕΚ Φιλιατρών.

Κ.Δρ.