Κλιματική ουδετερότητα με κατεύθυνση την ανθρώπινη αξιοπρέπεια

Πολιτική όπως Πρωτοβουλία. Πολιτική όπως Προτεραιότητα. Πολιτική όπως Πρόληψη.

Αρκούν μερικά παραδείγματα ενεργειακής ανισότητας για να επαληθεύσουν τον παραπάνω ισχυρισμό.

Σύμφωνα με την Oxfam, το πλουσιότερο 1% του παγκόσμιου πληθυσμού ευθύνεται για δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό εκπομπών άνθρακα, ενώ συνεχίζει να παραμένει στο φορολογικό απυρόβλητο. Την ίδια χρονική στιγμή, στα “ξεχασμένα’” κράτη φτωχότερου και μεσαίου εισοδήματος, οι λαοί τείνουν να επωμίζονται τα βάρη της υπερκατανάλωσης και υπερεπένδυσης των διεθνών ελίτ.

Επενδύσεις σε αποδεδειγμένα εξαιρετικά ρυπογόνους ενεργειακούς τομείς, όπως τα ορυκτά καύσιμα. Κλιματική κρίση που εκτός από περιβαλλοντικό έχει ταυτόχρονα και κοινωνικό πρόσημο, επηρεάζοντας άμεσα τις συνθήκες διαβίωσης ανθρώπων. Μία οφθαλμοφανής αλυσίδα που κρατάει γερά εξαιτίας ακριβώς της έλλειψης πολιτικής βούλησης για ουσιαστικές πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες που θα επέμβουν στοχευμένα στον φαύλο κύκλο κοινωνικής αδικίας.

Στην πρόσφατα παγκόσμια συνάντηση για το κλίμα (COP30), παρακολουθώντας κανείς την προσέλευση, δεν εκπλήσσεται για τα εθελοντικού τύπου αποτελέσματά της, τόσο για την κλιματική χρηματοδότηση των αναπτυσσόμενων χωρών, όσο και για τον έμπρακτο περιορισμό των ορυκτών. Στη Βραζιλία οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας άνθρακα, πετρελαίου και αερίου ξεπέρασαν αριθμητικά αρκετές εθνικές αντιπροσωπείες. Το κοινό της διάσκεψης ξεκαθαρίζει το τοπίο της... μη προτεραιότητας στην επιτακτική ανάγκη της δίκαιης ενεργειακής μετάβασης στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού.

Στο μεταξύ ο αριθμός των κλιματικών προσφύγων συνεχώς αυξάνεται. Άνθρωποι εκτοπισμένοι από τον χώρο κατοικίας τους εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων και καταστροφών. Άνθρωποι που βιώνουν με τον χειρότερο δυνατό τρόπο τις συνέπειες της πολιτικής απραξίας και της αποτυχημένης καταστολής... κατόπιν εορτής. Φαινόμενο που αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης εν γένει.

Άμεση και κοινωνικά δομημένη φορολογική μεταρρύθμιση, δεσμευτικές πολιτικές αποφάσεις, με στόχο την κλιματική ουδετερότητα και επαναξιολόγηση των προτεραιοτήτων, έχοντας ως κατεύθυνση την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.