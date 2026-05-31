Περιφέρεια Πελοποννήσου: Προτάσεις για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης επισημάνθηκε η ανάγκη διαμόρφωσης ενός σύγχρονου και λειτουργικού χωροταξικού σχεδιασμού για τον τουρισμό, με σαφείς στρατηγικές κατευθύνσεις και προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Η Περιφέρεια εκτίμησε ότι το νέο πλαίσιο κινείται συνολικά προς θετική κατεύθυνση, καθώς ενσωματώνει στοιχεία που αφορούν τη βιωσιμότητα, την κλιματική ανθεκτικότητα, τη διαχείριση προορισμών και την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη πληρέστερης αποτύπωσης των χαρακτηριστικών και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων περιοχών της Πελοποννήσου που διαθέτουν ισχυρή ορεινή, πολιτιστική, γαστρονομική και φυσιολατρική ταυτότητα. Παράλληλα, τονίστηκε ότι το νέο χωροταξικό πλαίσιο πρέπει να διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και στις νέες τάσεις της τουριστικής αγοράς.

Ο κ. Αδαμόπουλος υπογράμμισε ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου χωροταξικού εργαλείου που θα στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη, θα προστατεύει το φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο των περιοχών και θα αναδεικνύει τις πραγματικές δυνατότητες κάθε προορισμού. Όπως σημείωσε, η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία διαβούλευσης με τεκμηριωμένες προτάσεις, ώστε το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο να αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης και ισόρροπης προοπτικής για την Πελοπόννησο και τη χώρα συνολικά.

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας επισήμανε ότι η Πελοπόννησος αποτελεί έναν πολυθεματικό προορισμό με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανάγκες ανά περιοχή, υποστηρίζοντας ότι το νέο πλαίσιο θα πρέπει να ενισχύσει περισσότερο τη λογική του destination management και της συστηματικής παρακολούθησης των τουριστικών προορισμών, ώστε να αποτυπώνονται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι δυνατότητες και οι προοπτικές ανάπτυξής τους.