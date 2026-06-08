Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, την Παρασκευή η ορκωμοσία (βίντεο)

Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ειδικότερα, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στην θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας. Παράλληλα, νέος Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με αρμοδιότητα τη Φορολογική Πολιτική, τοποθετείται ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ τη θέση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη.

Στο Υπουργείο Εξωτερικών μετακινείται ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Υφυπουργού αρμόδιου για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις.

Η ορκωμοσία του νέου Αναπληρωτή Υπουργού και των νέων Υφυπουργών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Η ανακοίνωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου

"Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας.

Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη.

Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις.

Η ορκωμοσία του νέου Αναπληρωτή Υπουργού και των νέων Υφυπουργών, ενώπιων του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου".

Τα βιογραφικά των νέων υπουργών και υφυπουργών

Ο Γιώργος Κώτσηρας αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, προερχόμενος από τη νέα γενιά στελεχών της ΝΔ, με προηγούμενη κυβερνητική εμπειρία ως υφυπουργός σε τρία υπουργεία και κοινοβουλευτική παρουσία από το 2019. Νομικός με διδακτορικό στο ευρωπαϊκό δίκαιο, θεωρείται τεχνοκρατικά καταρτισμένος με ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος μετακινείται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, με εμπειρία από το οικονομικό ρεπορτάζ και μακρά κοινοβουλευτική διαδρομή. Συνδυάζει γνώση οικονομικών θεμάτων με πολιτική εμπειρία, γεγονός που του επιτρέπει να συμβάλλει τόσο στην επικοινωνία όσο και στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του υπουργείου.

Η Μαριλένα Σούκουλη αναλαμβάνει υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με πολυετή επαγγελματική εμπειρία ως μηχανικός και κοινοβουλευτική παρουσία από το 2019. Διαθέτει τεχνική κατάρτιση και εξειδίκευση σε αντικείμενα χωροταξίας, περιβαλλοντικής αδειοδότησης και γεωχωρικών δεδομένων.

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, με εξειδίκευση στις διεθνείς σχέσεις και εμπειρία στην ευρωπαϊκή πολιτική. Ως μέλος της νέας γενιάς στελεχών της ΝΔ και ακαδημαϊκός, έχει αναπτύξει δίκτυο διεθνών επαφών και βαθιά γνώση του ευρωπαϊκού πεδίου. Ο κ. Χατζηβασιλείου κρίνεται ως ο πλέον κατάλληλος για να ασχοληθεί με τις ευρωπαϊκές προκλήσεις και να προετοιμάσει μεταξύ άλλων την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, καθώς θα πρέπει να προηγηθεί η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα της ΠΕ της ΝΔ.

Πηγή: ertnews.gr