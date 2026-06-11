Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη: Συνεχίζει την οργανωτική συγκρότηση του νέου κόμματος

Στη δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου και Πολιτικής Επιτροπής προχωράει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) συνεχίζοντας την οργανωτική συγκρότηση του νέου κόμματος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Συμπαράταξης θα είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ενώ η σύνθεση τόσο του Εθνικού Συμβουλίου όσο και της Πολιτικής Επιτροπής, αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου.

Ο γραμματέας της ΕΛΑΣ Μίλτος Χατζηγιαννάκης είναι δικηγόρος, απόφοιτος της Νομικής Αθηνών. Εξελέγη Δήμαρχος Σκύρου (2014-2019) και βουλευτής Εύβοιας (2019-2023). Δραστηριοποιήθηκε έντονα σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημόσιας Διοίκησης.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ήδη έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν δεκάδες θεματικές ομάδες και πυρήνες οργανωτικού συντονισμού σε όλη την Ελλάδα, ενώ η ψηφιακή πλατφόρμα Myelas.gr σε λίγες ημέρες αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί και διαδραστικά με δυνατότητες ενημέρωσης, συζήτησης, διάδρασης και συντονισμού όλων των μελών της Συμπαράταξης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ