Μήνυμα Δημητριάδη από την ΟΝΝΕΔ Κηφισιάς: "Είμαι πάντα παράταξη, είμαι πάντα φανέλα"

Ένα ενδιαφέρον βίντεο δημοσίευσε χθες η ΟΝΝΕΔ Κηφισιάς από τη συνάντηση που είχε πριν από λίγες ημέρες με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Γρηγόρης Δημητριάδης εξέφρασε με σαφήνεια τη στήριξή του προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Προφανώς στηρίζουμε Μητσοτάκη, προφανώς ψηφίζουμε Μητσοτάκη, αυτά είναι αυτονόητα. Είμαι πάντα παράταξη, είμαι πάντα φανέλα. Αυτό δεν αλλάζει».

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η αναφορά του στον παππού του και στη συμβουλή που του είχε δώσει: «Δεν πας πουθενά χωρίς τους φίλους σου». Άλλωστε, είναι γνωστό ότι ο κ. Δημητριάδης διατηρεί διαχρονικές φιλίες και ισχυρούς δεσμούς με στελέχη της παράταξης.

Η συγκεκριμένη συνάντηση δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς ο Γρηγόρης Δημητριάδης βρίσκεται συχνά σε επαφή με κομματικά στελέχη και ιδιαίτερα με τα μέλη της ΟΝΝΕΔ, με τα οποία διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις. Άλλωστε, και ο ίδιος έχει διατελέσει μέλος της ΟΝΝΕΔ, γεγονός που δεν παραλείπει να αναφέρει συχνά.