eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026 16:34

Μήνυμα Δημητριάδη από την ΟΝΝΕΔ Κηφισιάς: "Είμαι πάντα παράταξη, είμαι πάντα φανέλα"

Γράφτηκε από την

Μήνυμα Δημητριάδη από την ΟΝΝΕΔ Κηφισιάς: &quot;Είμαι πάντα παράταξη, είμαι πάντα φανέλα&quot;

Premium Strom

Ένα ενδιαφέρον βίντεο δημοσίευσε χθες η ΟΝΝΕΔ Κηφισιάς από τη συνάντηση που είχε πριν από λίγες ημέρες με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Γρηγόρης Δημητριάδης εξέφρασε με σαφήνεια τη στήριξή του προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Προφανώς στηρίζουμε Μητσοτάκη, προφανώς ψηφίζουμε Μητσοτάκη, αυτά είναι αυτονόητα. Είμαι πάντα παράταξη, είμαι πάντα φανέλα. Αυτό δεν αλλάζει».

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η αναφορά του στον παππού του και στη συμβουλή που του είχε δώσει: «Δεν πας πουθενά χωρίς τους φίλους σου». Άλλωστε, είναι γνωστό ότι ο κ. Δημητριάδης διατηρεί διαχρονικές φιλίες και ισχυρούς δεσμούς με στελέχη της παράταξης.

Η συγκεκριμένη συνάντηση δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς ο Γρηγόρης Δημητριάδης βρίσκεται συχνά σε επαφή με κομματικά στελέχη και ιδιαίτερα με τα μέλη της ΟΝΝΕΔ, με τα οποία διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις. Άλλωστε, και ο ίδιος έχει διατελέσει μέλος της ΟΝΝΕΔ, γεγονός που δεν παραλείπει να αναφέρει συχνά.

Κατηγορία Πολιτική
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις