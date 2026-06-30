Μητσοτάκης: Εστειλε μήνυμα στην αγορά καυσίμων απο το υπουργικό συμβούλιο

Η ακρίβεια ήταν και είναι η βασική μας προτεραιότητα είπε πριν από λίγο μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στην συναντίληψη που διαμορφώθηκε χθες ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αγορά για πάγωμα τιμών μέσα στο καλοκαίρι και μειώσεις από Σεπτέμβριο.

Ο ίδιος έστειλε και μήνυμα στην αγορά καυσίμων πως η πτώση στις τιμές στην αντλία πρέπει να συνεχιστεί έως τα προπολεμικά επίπεδα. Στο μεταξύ οι καταναλωτές λένε πως δεν τα βγάζουν πέρα με την ακρίβεια, ενώ η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για προεκλογική παράσταση .