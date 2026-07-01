Θεσσαλονίκη: Τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας (βίντεο)

Μπαράζ επιθέσεων με αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς (γκαζάκια) σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με στόχο εισόδους πολυκατοικιών, όπου διαμένουν ή διέμεναν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Πρόκειται για τρία περιστατικά που εκδηλώθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις 17 λεπτών, στις περιοχές της Πυλαίας, της Τούμπας και της Ανάληψης - Χαριλάου, ενώ ερευνώνται από την Κρατική Ασφάλεια.

Στην πρώτη περίπτωση, στις 04:18, εξερράγη γκαζάκι στην είσοδο πολυκατοικίας στην Πυλαία, χωρίς να αναφερθούν ζημιές.

Πέντε λεπτά αργότερα, σημειώθηκε δεύτερη έκρηξη στην είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή της Τούμπας, από την οποία προκλήθηκαν περιορισμένες υλικές ζημιές στην είσοδο.

Το σοβαρότερο περιστατικό καταγράφηκε στις 04:35 στην περιοχή Ανάληψης - Χαριλάου, όταν φωτιά που εκδηλώθηκε, πιθανότατα από έκρηξη αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού στην πυλωτή πολυκατοικίας, κατέστρεψε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ένοικοι της πολυκατοικίας- δύο υπέστησαν εγκαύματα και τρεις αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω των καπνών. Η Κρατική Ασφάλεια έχει αναλάβει την προανάκριση και διεξάγει έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

ΑΠΕ - ΜΠΕ