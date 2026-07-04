Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Γ. Καραμέρος

Την παραίτησή του από την κοινοβουλευτική έδρα της Ανατολικής Αττικής και από κάθε κομματική ιδιότητα στο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ανακοίνωσε ο Γιώργος Καραμέρος.

«Προερχόμενος από την τοπική αυτοδιοίκηση και την Πολιτική Οικολογία, συνεργάστηκα, εντάχθηκα και εκλέχθηκα νέος βουλευτής το 2023. Βρέθηκα απρόσμενα στην πρώτη γραμμή, σταθερός, παρά τα όσα έχουν συμβεί.

Σε αυτή την πρώτη γραμμή θα παραμείνω και στο εξής αλλά ως ενεργός πολίτης, απλός "στρατιώτης" στην αναγκαία νικηφόρα προοδευτική συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας που με αφορά ως έκφραση και εκπροσώπηση», σημειώνει ο Γ. Καραμέρος σε ανάρτησή του.

«Από την αρχή υποστήριξα πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της ΕΛ.Α.Σ δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση. Ό,τι είπα λοιπόν, το κάνω», υπογραμμίζει, εκφράζοντας την πρόθεσή του να ενημερώσει στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας τον πρόεδρο της Βουλής και να παραδώσει την έδρα στο κόμμα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ