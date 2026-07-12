ΓΕΕΘΑ: Η στρατιωτική εκπαίδευση αποτελεί σύγχρονη επιλογή επαγγελματικής αποκατάστασης

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) με αφορμή την περίοδο επιλογής σπουδών από τους μαθητές και τις μαθήτριες, παρουσιάζει video προβολής των Στρατιωτικών Σχολών, με στόχο την ενημέρωση των υποψηφίων και την ανάδειξη της στρατιωτικής εκπαίδευσης ως μιας σύγχρονης επιλογής επαγγελματικής αποκατάστασης με προοπτική.

Το video απευθύνεται στη νέα γενιά και εστιάζει στις αξίες της γνώσης, της συνεργασίας, της ηγεσίας, της εξέλιξης και της προσφοράς.

Δίνεται έμφαση στη διαρκή προσπάθεια αναβάθμισης της ακαδημαϊκής και στρατιωτικής εκπαίδευσης, της σταδιοδρομίας και της μέριμνας στις

Ένοπλες Δυνάμεις.

Αναλύονται οι μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης, η προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες αλλά και η υποστήριξη της καθημερινότητας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στόχος του ΓΕΕΘΑ είναι οι νέοι και οι νέες να γνωρίσουν μια επιλογή σπουδών και σταδιοδρομίας που συνδυάζει γνώσεις, επαγγελματική προοπτική και προσφορά στην πατρίδα.

To video έχει ήδη αναρτηθεί σε επίσημους λογαριασμούς του ΓΕΕΘΑ, σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το X, το Facebook αλλά και το Instagram.

ΑΠΕ-ΜΠΕ