Τσουκαλάς: Η εξωτερική πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την έχετε στον αυτόματο πιλότο

«Κύριε Μητσοτάκη, το casus belli, δεν είναι απλά ιστορική ανορθογραφία. Είναι απειλή και προσβολή της Ελλάδας. Και η νομοθέτηση της ‘γαλάζιας πατρίδας' είναι ένα δεύτερο casus belli που επικρέμαται πάνω από τη χώρα», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε απάντηση του σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό: «μετά τις εξελίξεις στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην 'Αγκυρα και τη διαφαινόμενη στρατηγική, διπλωματική και αμυντική αναβάθμιση της Τουρκίας, ελπίζουμε να καταλάβατε πως η εξωτερική πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την αφήνεις στον αυτόματο πιλότο όπως κάνατε το προηγούμενο διάστημα. Δεν συγχωρούνται ολιγωρίες ούτε λανθασμένες βεβαιότητες».

Στο ίδιο πλαίσιο ρωτά τον πρωθυπουργό: «Γιατί επτά χρόνια δεν αναπτύξατε την εθνική αμυντική βιομηχανία μας; Γιατί δεν καταφέρατε διπλωματικά να δημιουργήσετε όρους αλληλεγγύης με τους Ευρωπαίους εταίρους στα ζητήματα που υπάρχουν με την Τουρκία;».

«Ελπίζουμε», σχολιάζει, «τώρα να καταλαβαίνετε τη ζημιά που έκανε η υπαναχώρηση σας στην πόντιση του καλωδίου στην Κάσο, η αδράνεια στο ζήτημα των αρχηγείων του ΝΑΤΟ στην Τουρκία και η μη θέση του ζητήματος της τουρκικής προκλητικότητας στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ακόμη ότι ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση είναι σε θέση απολογίας όσον αφορά στη Δυτική Μακεδονία, μετά και το συλλαλητήριο των κατοίκων προ ημερών. «Τι απέγιναν τα κονδύλια που υποσχεθήκατε στη Δυτική Μακεδονία;», ρώτα και προσθέτει ότι «η Κομισιόν ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο, απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη, υπογράμμισε το χάσμα ανάμεσα στις κυβερνητικές εξαγγελίες και την πραγματική πορεία των επενδύσεων». «Από τα 7,5 δισ. ευρώ που είχαν παρουσιαστεί ως συνολικό πακέτο για την επόμενη μέρα της Δυτικής Μακεδονίας, από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουν δρομολογηθεί μόλις 1,96 δισ. ευρώ σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις», αναφέρει συγκεκριμένα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ