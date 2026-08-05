Διαμαρτυρία του Συλλόγου Οικοτρόφων Φοιτητικής Εστίας Καλαμάτας

Επικρίνοντας την κυβέρνηση και τη διοίκηση της Εστίας, σημειώνει ότι “ύστερα από τις απαράδεκτες αλλαγές του εσωτερικού κανονισμού, οι οποίες όχι μόνο δεν βοηθούν εμάς τους φοιτητές αλλά μας επιβαρύνουν, συνεχίζουν να βάζουν εμπόδια στην προσπάθειά μας να ζήσουμε και να σπουδάσουμε αξιοπρεπώς” κι επισημαίνει:

“Μας επιβάλλουν να πληρώνουμε χαράτσι 100 ευρώ, ώστε να μπορούμε να μείνουμε στην Εστία.

Υπάρχει ανώτατο όριο ηλικίας για τη διαμονή στην Εστία στα 27 χρόνια και τα ν+2 χρόνια.

Είναι απαράδεκτοι! Η κυβέρνηση, αντί να δώσει λύσεις στα δίκαια αιτήματα που έχουμε οι εστιακοί φοιτητές, αντί να χρηματοδοτήσει παραπάνω τα ιδρύματά μας για να έχουμε εστίες στο ύψος των αναγκών μας, αντί να μας στηρίξει στον αγώνα που δίνουμε να ολοκληρώσουμε τις σπουδές μας, κάνει ακριβώς το αντίθετο! Μας επιβάλλει να πληρώνουμε ακόμα περισσότερα, χωρίς καν να καλύπτει τη στέγασή μας καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών μας. Τα παραδείγματα είναι ενδεικτικά: Υπάρχουν 8 φοιτητές οι οποίοι ενώ σπουδάζουν και στεγάζονται κανονικά, πλέον υπερβαίνουν το «όριο ηλικίας», με αποτέλεσμα ξαφνικά να αποκλείονται από την Εστία, παρότι πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια και παρότι έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια για να περάσουν στη σχολή τους. Έτσι, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου οδηγεί αυτούς τους φοιτητές σε απόγνωση και πρακτικά δεν τους επιτρέπει να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Υπάρχουν 2 φοιτητές που, ενώ πληρούν τα κριτήρια να μείνουν στην Εστία και που όλα αυτά τα χρόνια έχουν δωμάτιο, φέτος για προσωπικούς λόγους άργησαν να κάνουν την αίτηση για την εισδοχή τους (για την οποία δεν υπήρξε παράταση) και, έτσι, παρά τις παρεμβάσεις του Συλλόγου Οικοτρόφων, η Φοιτητική Μέριμνα απάντησε πως δεν ξέρει που θα μείνουν αυτοί οι φοιτητές (!), παίρνοντας την ευθύνη οι ίδιοι να μην ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Είναι αδιανόητο όλα αυτά να συμβαίνουν σε μία περίοδο που οι φοιτητές ερχόμαστε ήδη αντιμέτωποι με το τεράστιο κόστος των σπουδών, με τις εξωφρενικές τιμές που συναντάμε στη φοιτητική στέγη. Χαρακτηριστικό είναι ότι την ίδια στιγμή που τα ενοίκια έχουν αυξηθεί κατά 110% σε σχέση με μία δεκαετία πριν, για όλους τους φοιτητές της Καλαμάτας υπάρχει μόνο μία Φοιτητική Εστία που χωράει περίπου 200 φοιτητές”.

Ο Σύλλογος Οικοτρόφων Φοιτητικής Εστίας Καλαμάτας παρατηρεί πως “η κυβέρνηση οφείλει εδώ και τώρα να δώσει απαντήσεις για το τι μέτρα θα πάρει για να βοηθήσει τους εστιακούς φοιτητές, για το γιατί δεν έχει προχωρήσει η ανακαίνιση της εστίας μας που έχει εξαγγείλει εδώ και μήνες!

Οι οικότροφοι της Φοιτητικής Εστίας Καλαμάτας θέλουμε να ζούμε και να σπουδάζουμε αξιοπρεπώς, με σύγχρονους όρους. Διεκδικούμε να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα μας. Αγωνιζόμαστε για σύγχρονες, αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν σπουδές, χωρίς εμπόδια για κανέναν φοιτητή!

Να μην μείνει κανείς φοιτητής εκτός της Εστίας! Να καταργηθεί το απαράδεκτο χαράτσι των 100 ευρώ. Να μην αποκλειστεί κανείς φοιτητής από την Εστία. Κανένα όριο ηλικίας για την διαμονή μας στην Εστία”.