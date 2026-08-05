Κλειστό αύριο το ταμείο της ΔΕΥΑ Τριφυλίας

Κλειστό θα είναι αύριο Πέμπτη το ταμείο της ΔΕΥΑ Τριφυλίας, ενώ δεν θα μπορεί να εξυπηρετείται το κοινό για υποθέσεις που απαιτούν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο, καθώς θα υπάρξει αναβάθμιση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος.

Στη σχετική ενημέρωση της Επιχείρησης τονίζεται: «Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τριφυλίας (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) ενημερώνει τους καταναλωτές ότι την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026 θα πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος (server) της Επιχείρησης. Για τον λόγο αυτό δεν θα είναι δυνατή η λειτουργία του Ταμείου και του Πρωτοκόλλου, ενώ θα υπάρξει αδυναμία εξυπηρέτησης του κοινού για υποθέσεις που απαιτούν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αρχεία και τις βάσεις δεδομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. Ζητούμε την κατανόηση των πολιτών και τους προτρέπουμε, εφόσον είναι δυνατόν, να προγραμματίσουν τις συναλλαγές τους μετά την ολοκλήρωση των εργασιών».

Τέλος επισημαίνεται ότι εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής των λογαριασμών τους οι καταναλωτές μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης.

Κ.Μπ.