ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν και οι Κ. Βέττα και Κ. Μπάρκας

Την αποχώρησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, γνωστοποίησαν με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, η βουλευτής Κοζάνης Καλλιόπη Βέττα και ο βουλευτής Πρεβέζης Κωνσταντίνος Μπάρκας.

Οι δύο βουλευτές δηλώνουν ότι «Εφεξής θα ασκώ τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητοι Βουλευτές»

Μετά την εξέλιξη αυτή, η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει 15 βουλευτές, ενώ οι ανεξάρτητοι ανέρχονται πλέον σε 49.

ΑΠΕ-ΜΠΕ