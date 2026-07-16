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Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026 13:56

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν και οι Κ. Βέττα και Κ. Μπάρκας

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ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν και οι Κ. Βέττα και Κ. Μπάρκας

Navarino Agora

 

Την αποχώρησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, γνωστοποίησαν με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, η βουλευτής Κοζάνης Καλλιόπη Βέττα και ο βουλευτής Πρεβέζης Κωνσταντίνος Μπάρκας.

Οι δύο βουλευτές δηλώνουν ότι «Εφεξής θα ασκώ τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητοι Βουλευτές»

Μετά την εξέλιξη αυτή, η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει 15 βουλευτές, ενώ οι ανεξάρτητοι ανέρχονται πλέον σε 49.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορία Πολιτική
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