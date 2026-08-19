«Η δουλειά κάνει τους άντρες…» στην Μεσσήνη

Εκδήλωση με θέμα «Η δουλειά κάνει τους άντρες…» διοργανώνει τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 7.30 μ.μ. ο Δήμος Μεσσήνης σε συνεργασία με την φιλόλογο και συγγραφέα Φωτεινή Νικολαΐδου, στο πλαίσιο του «Πολιτιστικού Καλοκαιριού 2026». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Χαρακτικής «Τάκης Κατσουλίδης».

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να αναδειχτούν αδρομερώς και στοχευμένα οι παράγοντες που διαμορφώνουν την συντροφική συμπεριφορά και των δύο φύλων στη σύγχρονη κοινωνία, τοπική και ευρύτερη, και οι συνθήκες που πυροδοτούν την κακοποιητική συμπεριφορά. Μέσα από τη συζήτηση ομιλητών και κοινού, επιδιώκεται να αναδειχθεί ένα πλαίσιο πρόληψης, ώστε μια σχέση που έχει φτάσει σε αδιέξοδο, να μπορεί να ολοκληρωθεί με ασφάλεια, αξιοποιώντας το υπάρχον νομικό πλαίσιο και βασικές συμπεριφορικές τεχνικές.

Το θέμα θα προσεγγίσουν με τοποθετήσεις τους, οι: Μαρία Χατζηχριστοδούλου, (Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, ειδικευμένη στο Οικογενειακό Δίκαιο), Φωτεινή Νικολαΐδου (Φιλόλογος, Συγγραφέας), Αθανασία Μπουζαλά (Ψυχοθεραπεύτρια).

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Φωτεινή Νικολαΐδου. Ανάμεσα στις θεματικές ενότητες θα παρεμβληθεί ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα με τον Γιάννη Θωμόπουλο, συνοδευόμενο από τους μουσικούς Γιώργο Βενέρο και Βασίλη Κουτίβα.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.