Π. Μαρινάκης: Οριζόντια και μόνιμα τα μέτρα που θα παρουσιαστούν στη ΔΕΘ – Ο Α. Τσίπρας μοίρασε πάλι σανό

Στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα και στην κοστολόγηση του προγράμματος που παρουσίασε στην 90η ΔΕΘ, αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Χθες ο κ. Τσίπρας, σαν να μην πέρασε μία μέρα από το φοβερό πρόγραμμα του 2014, εμφανίστηκε ξανά και σκόρπισε υποσχέσεις. Μοίρασε λεφτά, δεν εμφάνισε κοστολόγηση και μπήκαμε στη διαδικασία να κοστολογήσουμε τις εξαγγελίες, οι οποίες φτάνουν τα 134 δισ. ευρώ. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Μοιράζει ό,τι μπορεί, χωρίς να τον ενδιαφέρει η αξιοπιστία όσων λέει», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην εξαγγελία για τη δημιουργία 50.000 νέων κατοικιών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε:

«Για να φτιάξεις ένα σπίτι χρειάζεται τουλάχιστον 2.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Για ένα σπίτι 80 τετραγωνικών μέτρων κατευθείαν μας βγαίνει 160.000 ευρώ. Επί 50.000 σπίτια, μόνο αυτό το μέτρο είναι 8 δισ. ευρώ». «Δεν χρειάζεται μεγάλη ανάλυση για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της κοροϊδίας. Η μόδα αυτή των υποσχέσεων είναι ξεπερασμένη, μαζί με το τέλος των ψευδαισθήσεων», προσέθεσε.

Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για «έλλειψη αυτοκριτικής και προσπάθεια να ξαναγράψει την ιστορία».

«Θα απαντήσουν οι συμπολίτες μας που βρήκαν δουλειά και η μεσαία τάξη, αν ζούσαν καλύτερα το 2019. Από το 2019 και μετά έχουν συμβεί πόλεμοι, πανδημία στην ανθρωπότητα. Είναι ψεύτικη σύγκριση ότι στα χρόνια του Αλέξη Τσίπρα έβρεχε ανάπτυξη και επενδύσεις», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, «η ελληνική οικονομία είναι σήμερα πιο ανθεκτική, παρά τα διεθνή προβλήματα».

Για την «πατριωτική εισφορά»

Αναφερόμενος στην πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για «πατριωτική εισφορά», ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι επιχειρείται να δημιουργηθεί η εντύπωση πως υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για τη χρηματοδότηση των εξαγγελιών.

«Προσπαθώντας να ρίξει ένα πυροτέχνημα για το πού θα βρεθούν τα λεφτά, ο κ. Τσίπρας προσπάθησε να μοιράσει σανό», είπε χαρακτηριστικά.

Παρουσιάζοντας στοιχεία για το 2024 σχετικά με το πλουσιότερο 1%, ανέφερε ότι υπάρχουν 67.000 φυσικά πρόσωπα με συνολικό εισόδημα 14,5 δισ. ευρώ και υποστήριξε ότι το 1% επί του ποσού αυτού αντιστοιχεί σε περίπου 145 εκατ. ευρώ.

«Πού θα βρεθούν τα υπόλοιπα πάνω από 12,5 δισ. ευρώ;», διερωτήθηκε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε επίσης στον κατώτατο μισθό, λέγοντας: «Ο πρωθυπουργός που άφησε τον κατώτατο στα 650 ευρώ εγκαλεί την κυβέρνηση που τον αύξησε ήδη στα 920 ευρώ».

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Αλέξης Τσίπρας εξήγγειλε την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, «στην οποία έχει ήδη προχωρήσει η κυβέρνηση για τα φυσικά πρόσωπα».

Οριζόντια και μόνιμα τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ

Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο οριζόντιων παρεμβάσεων από τον πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε θετικά, κάνοντας λόγο για μόνιμα μέτρα, τα οποία θα έχουν εφαρμογή από το 2027.

Ερωτώμενος σχετικά με την επαναφορά του 13ου μισθού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο.

Για το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ

Σε ερώτηση αν ο Αλέξης Τσίπρας αντέγραψε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «η επιτυχία ή η αποτυχία δεν θα κριθεί από την αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ - Τσίπρα».

Χαρακτήρισε, πάντως, «ευχάριστη νότα» την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, καθώς, όπως είπε, το κόμμα κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για «αυταπάτες», αλλά ταυτόχρονα τον κατηγόρησε ότι υιοθέτησε το 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ.

«Ας κοιταχτεί στον καθρέπτη το ΠΑΣΟΚ, για να δει τι άλλαξε από όταν κρατούσε, μαζί με τη ΝΔ, τη χώρα εντός του ευρώ», ανέφερε.

Για το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τον Αντώνη Σαμαρά

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τον Αντώνη Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διερωτήθηκε:

«Πώς θα καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι με κόμματα που θεωρούν ότι εφαρμόζουμε μειοδοτική πολιτική στην εξωτερική πολιτική;».

«Δεν θα βάλουμε νερό στο κρασί μας. Ισχυροποιήσαμε τη χώρα στην πιο δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία», τόνισε.

Αναφερόμενος στην κριτική του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, είπε ότι πολλά στελέχη της ΝΔ έχουν ήδη απαντήσει.

«Ο Γεωργιάδης, ο Πλεύρης, ο Βορίδης ήταν οι πλέον κατάλληλοι να απαντήσουν. Εξαιρετικά παρωχημένη και αδιάφορη η κριτική. Θα μας κρίνουν οι ψηφοφόροι της ΝΔ».

«Κάθε ημέρα διακυβέρνησης ο Κ. Μητσοτάκης επιβεβαιώνει την προσήλωσή του στην ιδρυτική διακήρυξη της ΝΔ», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με μηνύσεις για παρακολουθήσεις από την ΕΥΠ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «δεν σχολιάζουμε εν εξελίξει δικαστικές υποθέσεις».

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι «αυξήθηκαν τα φίλτρα ασφαλείας και δεν απειλείται η εθνική ασφάλεια».

«Είναι ένα ζήτημα η διοικητική υποστήριξη, η ανάληψη πολιτικής ευθύνης και άλλο θέμα ο χειρισμός μιας μήνυσης, που είναι θέμα της Δικαιοσύνης», ανέφερε.

Για τα λουκέτα σε σχολεία στην Ήπειρο, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι έχουν γίνει διορισμοί εκπαιδευτικών σε σημαντικό αριθμό, καθώς και έγκαιρη τοποθέτηση.

«Είμαστε η κυβέρνηση των περισσότερων διορισμών εκπαιδευτικών», σημείωσε.

Αναφερόμενος ειδικότερα στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, τόνισε:

«Σεβόμαστε τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, αλλά δεν μπορούν να εξομοιωθούν νομικά με τους μόνιμους. Τους στηρίζουμε με διάφορα μέτρα. Όποιος τους τάζει την ίδια αντιμετώπιση, τους κοροϊδεύει».

ΑΠΕ-ΜΠΕ