«Η Κοκκινοσκουφίτσα και ο λύκος» στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας

Μια διαδραστική παιδική παράσταση με τίτλο «Η Κοκκινοσκουφίτσα: Μια φορά και ένας λύκος» θα παρουσιαστεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 5 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Πρόκειται για μια νέα, διαδραστική διασκευή του κλασικού παραμυθιού, στην οποία τα παιδιά δεν παρακολουθούν απλώς την ιστορία, αλλά καλούνται να γίνουν μέρος της μέσα από παιχνίδι, χορό, τραγούδι και συμμετοχή στη δράση.

Η Κοκκινοσκουφίτσα ξεκινά τη γνωστή διαδρομή μέσα στο δάσος για να επισκεφθεί τη γιαγιά της, έχοντας ακούσει τις προειδοποιήσεις της μητέρας της για τους κινδύνους που μπορεί να συναντήσει. Η συνάντησή της με τον Λύκο, όμως, εξελίσσεται διαφορετικά, με χιούμορ, ανατροπές και εκπλήξεις. Μέσα από τη φαντασία και την ενεργή συμμετοχή των παιδιών, η γνωστή ιστορία αποκτά νέα διάσταση, αναδεικνύοντας θέματα όπως η φιλία, η συνεργασία, η αναγνώριση των λαθών και η σημασία της συγγνώμης. Η παράσταση συνδυάζει μουσική και κίνηση και παρουσιάζει το κλασικό παραμύθι μέσα από μια σύγχρονη και αισιόδοξη ματιά.

Ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων γίνεται μέσω της more.com