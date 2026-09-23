Ο Κυριαζής για την ονομασία του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας σε "Αλεξοπούλειο"

Την ικανοποίηση του ιδίου αλλά και όλου του Σιδηροκάστρου εκφράζει ο πρόεδρος της ΤΚ Αθανάσιος Κυριαζής για την ονομασία του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας σε Αλεξοπούλειο. Μιλά για μια δικαίωση μετά από 150 χρόνια βάση της διαθήκης του Γεώργιου Αλεξόπουλου του μεγάλου δωρητή και ιδρυτή του Νοσοκομείου.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Κυριαζής τονίζει: «Με υπερηφάνεια και βαθιά ικανοποίηση τόσο εγώ προσωπικά όσο και ο κόσμος τους Ιστορικού Σιδηροκάστρου δεχθήκαμε την απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας για την πρόταση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας κα Καλομοίρη Δημητρούλα στην εφαρμογή του όρου της διαθήκης για το Αλεξοπούλιεο.

Όταν ανέλαβαν οι νέοι Διοικητές τους επισκέφθηκα στο γραφείο τους τόσο στην Κυπαρισσία όσο και στη Καλαμάτα που μαζί με τις ευχές τους έθεσα και το θέμα της διαθήκης, Ως γνωστόν ο Σιδηροκαστρίτης Γεώργιος Αλεξόπουλος μεγάλος Ιδρυτής Δωρητής Ευεργέτης αναφέρει στην υπ΄αριθμ. 435/1936 Διαθήκη του στο Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας, επιθυμία του και όρο να ονομαστεί το υπό σύσταση τότε Νοσοκομείο Αλεξοπούλειο.

Επί αυτού βασιζόμενος στη Διαθήκη και υποχρέωση σαν Σιδηροκαστρίτης επι 30 χρόνια αναφέρομαι προς κάθε κατεύθυνση. Αισθάνομαι την ανάγκη να συγχαρώ δημόσια την Διοικήτρια της Κυπαρισσίας κα Καλομοίρη που πήρε την πρωτοβουλία τον Διοικητή κ. Τομαρά το Δ.Σ και τον Διοικητικό Διευθυντή κ. Θεοδωρο Ντέντε που εισηγήθηκε το θέμα για την ομόφωνη απόφασή τους. Βάση της προηγούμενης απόφασης 23/3-11-2011 . Μια Ιστορική απόφαση επιτέλους μετά από 190 χρόνια με σεβασμό στην επιθυμία του Μεγάλου Ευεργέτη. Πιστεύω και εύχομαι να υπάρξει ολοκλήρωση του θέματος τόσο στην 6η ΥΠΕ όσο και στον Υπουργό Υγείας ώστε να γραφτεί στα χαρτιά επίσημα και να αναρτηθεί στην πινακίδα Αλεξοπούλειο Νοσοκομείο».

Κ.Μπ.