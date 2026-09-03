Δένδιας: Έρχονται 522 έργα οχύρωσης σε όλη τη χώρα έως το 2030

Την επιτάχυνση του προγράμματος οχύρωσης και προστασίας του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, με την αξιοποίηση προκατασκευασμένων και διασυνδεόμενων μπλοκ οπλισμένου σκυροδέματος, προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας, μετά το πέρας της επίσκεψής του, την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026, στο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού στους Τοξότες Ξάνθης.

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε αρχικά στην παραγωγική δραστηριότητα του 316 Συνεργείου, το οποίο, όπως είπε, παράγει μη επανδρωμένα αεροχήματα. Σε συνδυασμό με το 306 Εργοστάσιο Βάσης στην Αττική, «οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν πλέον τη δυνατότητα να παράγουν περίπου 5.000 drones ετησίως για τις ανάγκες τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, η εικόνα αυτή απέχει σημαντικά από τα δεδομένα που υπήρχαν στις 31 Δεκεμβρίου 2023, όταν οι Ένοπλες Δυνάμεις διέθεταν μόλις δύο drones «κατηγορίας ΙΙΙ», τύπου HERON, τα οποία επιχειρούσαν εναλλάξ, καθώς και 252 drones βιομηχανικής παραγωγής, τα οποία ο υπουργός χαρακτήρισε «με κάθε σεβασμό, επιπέδου τζάμπο».

Σύμφωνα με τον υπουργό, η παραγωγική δυνατότητα αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω με την ολοκλήρωση του 309 Εργοστασίου, τα εγκαίνια του οποίου, όπως ανέφερε, προγραμματίζονται για τον Δεκέμβριο. Τότε, οι Ένοπλες Δυνάμεις θα μπορούν να παράγουν έως και 15.000 drones ετησίως.

Ο κ. Δένδιας διευκρίνισε ότι οι αριθμοί αυτοί αφορούν αποκλειστικά την παραγωγή των ίδιων των Ενόπλων Δυνάμεων, «χωρίς να συνυπολογίζονται οι δυνατότητες που έχουν αναπτυχθεί στο ελληνικό οικοσύστημα αμυντικής καινοτομίας».

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε μια φάση κατά την οποία οι Ένοπλες Δυνάμεις «σε ταχύτατο χρονικό διάστημα περνούν στη νέα εποχή».

Αναφερόμενος στις επιχειρησιακές δυνατότητες των drones, σημείωσε ότι προσφέρουν δυνατότητες παρατήρησης και αναγνώρισης, αλλά και «δυνατότητες επιθετικής δραστηριότητας». Όπως υπογράμμισε, όμως, η ενίσχυση αυτών των δυνατοτήτων δεν αρκεί, καθώς απαιτείται, παράλληλα, η ανάπτυξη αντίστοιχων μέσων προστασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη προστασίας του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων από αντίστοιχα μέσα που ενδέχεται να διαθέτει μια χώρα η οποία απειλήσει την Ελλάδα.

«Στο 316 Συνεργείο στην Ξάνθη βρίσκεται μία από τις οκτώ μονάδες που έχουν δημιουργηθεί για την παραγωγή προκατασκευασμένων και διασυνδεόμενων μπλοκ οπλισμένου σκυροδέματος, τα οποία προορίζονται ακριβώς για την προστασία του προσωπικού», σημείωσε ο κ. Δένδιας.

Αποκάλυψε, δε, ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα 522 έργων οχύρωσης. Στόχος είναι, όπως ανέφερε, έως το 2030 να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες για τη δημιουργία εγκαταστάσεων οχύρωσης και προστασίας του προσωπικού, όχι μόνο στο σύνολο των θέσεων άμυνας και διασποράς, αλλά και στις θέσεις υποστήριξης, στις εγκαταστάσεις και στις υποδομές της χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα πλεονεκτήματα της χρήσης των προκατασκευασμένων μπλοκ οπλισμένου σκυροδέματος. Σύμφωνα με τον υπουργό, η συγκεκριμένη μέθοδος επιτρέπει να περιοριστεί στο 20% ο χρόνος που απαιτείται για την κατασκευή των συγκεκριμένων οχυρωματικών έργων, ενώ ακόμη σημαντικότερη είναι, όπως είπε, η μείωση του κόστους κατασκευής, η οποία υπολογίζεται περίπου στο 30%.

Ο κ. Δένδιας, πρόσθεσε ότι «η εξοικονόμηση από τα έργα που είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν υπολογίζεται σε περίπου 41 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση».

«Βλέπετε λοιπόν πώς λειτουργεί η Ατζέντα 2030 στην πράξη», σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός, συνδέοντας την ανάπτυξη των νέων παραγωγικών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων με την κατασκευή των απαιτούμενων αμυντικών εγκαταστάσεων και την εξοικονόμηση πόρων για τον Έλληνα φορολογούμενο.

Ενώ κλείνοντας υπογράμμισε ότι η «Ατζέντα 2030» λειτουργεί αφενός με την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων να παράγουν drones και αφετέρου με τη δημιουργία του μηχανισμού κατασκευής των αμυντικών εγκαταστάσεων που απαιτεί η σημερινή συγκυρία, τονίζοντας ότι «δημιουργείται, επίσης, μια τεράστια δυνατότητα εξοικονόμησης των χρημάτων του Έλληνα φορολογούμενου».

ΑΠΕ-ΜΠΕ