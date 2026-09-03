Μητσοτάκη σε Άγκυρα: «Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις για την αμυντική της θωράκιση» (Βίντεο)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε προ ολίγου ένα ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία -με αφορμή τα θαλάσσια πάρκα που θέλει να ορίσει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν- στις κοινές δηλώσεις του με τον Αντόνιο Κόστα, αναφέροντας:

«Θυμίζω ότι όρος συμμετοχής στο πρόγραμμα safe είναι να μη θίγονται συμφέροντα ασφαλείας των κρατών μελών. Να ενημερώσω και τον κύριο πρόεδρο για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων ειδικά στο Αιγαίο.

Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και στις σχέσεεις καλής γειτονίας είναι άλλωστε προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας. Υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μία χώρα που προσδοκά τη βελτίωση των σχέσεων της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ευρωπαΐκή πορεία της Τουρκίας, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε, δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας.

Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δε συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχτεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση».

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