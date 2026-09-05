Περιοδεία Κυρ. Μητσοτάκη στα περίπτερα της 90ης ΔΕΘ

Εντυπωσιακές νέες τεχνολογίες, καινοτομίες, πειραματικές εφαρμογές σε κάθε τομέα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής είχε στην ευκαιρία να συναντήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκεπτόμενος τα περίπτερα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία συμπληρώνει 100 χρόνια από την πρώτη ΔΕΘ του 1926 και έχει τιμώμενη χώρα την Ιαπωνία.

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την περιοδεία του από περίπτερα μέσων ενημέρωσης και της ΕΡΤ. Νωρίτερα, σταμάτησε σε ένα περίπτερο επίδειξης οχημάτων αγώνων, τύπου φόρμουλα και ενημερώθηκε από τον κατασκευαστή για τις δυνατότητες του ενός μονοθεσίου αγωνιστικού.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκε περίπτερα και εκθεσιακούς χώρους με επίκεντρο την επιχειρηματικότητα, την τεχνολογία, την καινοτομία και τις υποδομές.

Στο περίπτερο της ΜΕΤΚΑ τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο επιχειρηματίας και πρόεδρος της εταιρίας Ευάγγελος Μυτιληναίος και τον ενημέρωσε για την καλή πορεία έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη από την εταιρία του. «Και το flyover θα παραδοθεί στην ώρα του», του είπε ο κ. Μυτιληναίος.

«Είναι ένα έργο που το θέλει η πόλη, το βλέπει άλλωστε να κατασκευάζεται» είπε ο κ. Μητσοτάκης και επεσήμανε ότι επιλέχθηκε η κατασκευή του flyover, χωρίς να κλείσει η Περιφερειακή οδός, ακριβώς για να υπάρξει μικρότερη ταλαιπωρία για τους πολίτες.

«Το κατασκευάζουμε και με ανοιχτό δρόμο, ο δρόμος δεν έχει κλείσει. Εάν τον είχαμε κλειστό, θα είχε τελειώσει» σχολίασε ο πρωθυπουργός.

Αμέσως μετά επισκέφθηκε το περίπτερο της Hellenic Energy.

Ξεχωριστή στιγμή ήταν όταν νωρίτερα, καθοδόν τον πλησίασαν άνθρωποι του Απόλλωνα Καλαμαριάς και του ζήτησαν να έρθει στο περίπτερο τους. «Πρόεδρε, μας έκανες πέρυσι ποδαρικό και ανεβήκαμε κατηγορία» του είπε ενας παράγοντας της ομάδας και του δώρισε μια φανέλα του Απόλλωνα Καλαμαριάς με το όνομα του πρωθυπουργού στην πίσω πλευρά της και μια μπάλα ποδοσφαίρου γαλανόλευκου χρώματος. «Έχετε βλέπω τα σωστά χρώματα» σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης. Σε άλλο σημείο της περιοδείας του, ένας οπαδός του ΠΑΟΚ του συνέστησε να προχωρήσει το νέο γήπεδο της Τούμπας. «Το θέλουμε αύριο» του είπε ο νεαρός.«Κάνε λίγη υπομονή», του απάντησε ο πρωθυπουργός.

Η τεχνολογία και η εκπαίδευση βρέθηκαν επίσης, στο επίκεντρο της περιοδείας του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είδε την ομάδα που ασχολείται με την κατασκευή μικροδορυφόρων και συνομίλησε με φοιτητές, ενώ ενημερώθηκε και για ρομποτικές εφαρμογές και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.

Επισκέφθηκε επίσης το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, συνοδευόμενος από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και τον υφυπουργό Παιδείας, αρμόδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκο Παπαϊωάννου. Στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ενημερώθηκε για εφαρμογές ρομποτικής, ενώ πέρασε και από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης.

Στην περιήγησή του βρέθηκε ακόμη στο περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής, όπου συναντήθηκε και φωτογραφήθηκε με τον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, ενώ επισκέφθηκε και το περίπτερο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου συναντήθηκε με τον Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών της ΕΕ Απόστολο Τζιτζικώστα. Νωρίτερα, στην είσοδό του στον περίπτερο, συναντήθηκε με δασκάλους και μαθητές.

Στο περίπτερο της Ιαπωνίας, όπου πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη της παρουσίας της τιμώμενης χώρας στη φετινή ΔΕΘ, ο κ. Μητσοτάκης έγινε δεκτός από τον Ιάπωνα πρέσβη στη χώρα μας και συναντήθηκε με εκπροσώπους της ιαπωνικής επιχειρηματικής και πολιτικής αντιπροσωπείας. Στη συνέχεια, περιηγήθηκε στους χώρους του περιπτέρου, όπου εκτίθενται τα τελευταία μοντέλα της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας, ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα και μοτοσικλέτες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε για τις παρουσιάσεις στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπου είδε από κοντά νέα μοντέλα και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, σε ελληνικές αντιπροσωπείες ιαπωνικών αυτοκινήτων.

Εκεί, στο τελος της επίσκεψης του, στο περίπτερο της Fuji Film συναντήθηκε με τη Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία επίσης περιόδευσε στο ιαπωνικό περίπτερο.

Στο περίπτερο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συναντήθηκε με τον υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη και ενημερώθηκε για τις δράσεις του υπουργείου. Ακολούθησε η επίσκεψη στο περίπτερο του Ταμείου Ανάκαμψης και του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, όπου παρουσιάζονται οι χρηματοδοτικές δυνατότητες και τα εργαλεία στήριξης της ελληνικής οικονομίας.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Enterprise Greece, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και την Epsilon Net, όπου συναντήθηκε με τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή και ενημερώθηκε για τις ψηφιακές εφαρμογές και τις νέες υπηρεσίες που αφορούν τις συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων. Ο κ. Πιτσιλής του παρουσίασε την «Ευγενία», το ψηφιακό 'Αβαταρ της ΑΑΔΕ που απαντά με πρόγραμμα AI στα ερωτήματα των πολιτών.

Στο περίπτερο του υπουργείου Εξωτερικών ολοκλήρωσε ακόμη έναν σταθμό της περιοδείας του, συνομιλώντας με στελέχη και επισκέπτες.

Ξεχωριστός σταθμός αποτέλεσε το περίπτερο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου ξενάγησε τον πρωθυπουργό σε μια παρουσίαση που συνδυάζει την «Ελλάδα τού χθες» με τη σύγχρονη ψηφιακή δημόσια διοίκηση. Στην είσοδο τού περιπτέρου είχε στηθεί ένας μικρός στενός χωρος με παλιά γραφεία και υπολογιστές «κουτιά» παλιάς τεχνολογίας, με στοίβες χαρτιών επάνω στα γραφεία, που αποτύπωνε την εικόνα μία δημόσιας υπηρεσίας κατά το παρελθόν. Στο υπόλοιπο περίπτερο εμφανίζεται η εικόνα μιας Ελλάδας με σύγχρονη δημόσια διοίκηση όπου σχεδόν όλα γίνονται ψηφιακά. Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr.

Ο κ. Παπαστεργίου έδειξε στον πρωθυπουργό, σε μεγάλη οθόνη, τον τρόπο με τον οποίο ένας πολίτης μπορεί ηλεκτρονικά να διορθώσει τα στοιχεία του στο μητρώο του ΕΦΚΑ ή να προχωρήσει στη διαδικασία ανοίγματος μιας νέας επιχείρησης, αναδεικνύοντας την αλλαγή που έχει επιφέρει η ψηφιοποίηση στις συναλλαγές πολιτών και κράτους.

Τελευταίος σταθμός της περιοδείας του πρωθυπουργού ήταν το περίπτερο της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης είδε από κοντά τον νέο εξοπλισμό και τις νέες μηχανές της ΕΛ.ΑΣ. και συνομίλησε με αστυνομικούς και στελέχη των υπηρεσιών. Στο περίπτερο της αστυνομίας είδε για λίγο τους μαυροφορεμενους γονείς του αστυνομικού Γιώργου Λυγγεριδη, που έχασε τη ζωή του σε οπαδικά επεισόδια στο Ρέντη. Στη συνέχεια παρακολούθησε μια επίδειξη του συστήματος ΑΤΛΑΣ από ομάδα των ΕΚΑΜ εξοπλισμένη με ρομπότ, drone, αστυνομικό σκύλο και με υπερσύγχρονο εξοπλισμό.

Κατά τη διάρκεια της περιήγησής του ο πρωθυπουργός είχε, παράλληλα, αρκετές σύντομες συναντήσεις με επισκέπτες της Έκθεσης. Φωτογραφήθηκε με ένα μικρό κοριτσάκι που συνόδευε ο πατέρας του από τη Δράμα και με πολίτες που θέλησαν να βγάλουν μια σέλφι μαζί του.

Η περιοδεία του πρωθυπουργού ολοκληρώθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης όπου το απόγευμα θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη ομιλία του στη ΔΕΘ .

ΑΠΕ