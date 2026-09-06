Το «ημερολόγιο» των μέτρων Μητσοτάκη: Πότε έρχονται αύξηση μισθού και βοήθεια σε οικογένειες (Βίντεο)

Με ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα, από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως και το τέλος του 2027, παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ την πορεία υλοποίησης των μέτρων που εξήγγειλε, συνολικού δημοσιονομικού κόστους 2,2 δισ. ευρώ.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα κινείται «στα όρια του υφιστάμενου δημοσιονομικού χώρου», επισημαίνοντας παράλληλα ότι η στήριξη του εισοδήματος θα πρέπει να συνδυάζεται με τη διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας.

Τόνισε ακόμα πως η υπέρβαση των ορίων δαπανών που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να οδηγήσει σε ευρωπαϊκή επιτήρηση, ενώ χαρακτήρισε τη δημοσιονομική συνέπεια «κριτήριο ρεαλισμού και σοβαρότητας» και «διαβατήριο αξιοπιστίας».

Στο επίκεντρο βρίσκονται σύμφωνα με το reader οι φορολογικές ελαφρύνσεις, η ενίσχυση των εισοδημάτων, η στήριξη των οικογενειών, η στεγαστική πολιτική και η μείωση του ενεργειακού κόστους.

Συνολικά, η κυβέρνηση ανακοίνωσε περίπου 30 παρεμβάσεις, με τις 12 σημαντικότερες να ξεχωρίζουν για το δημοσιονομικό και κοινωνικό τους αποτύπωμα.

1. 1.000 ευρώ κατώτατος μισθός

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται σταδιακά, με στόχο να φτάσει τα 1.000 ευρώ μέσα στους επόμενους 15 μήνες. Πρόκειται για μία από τις βασικότερες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για την ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζομένων.

2. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για Δημόσιους

Από τον Δεκέμβριο του 2027 οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λαμβάνουν επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ, σε μια παρέμβαση που επαναφέρει ουσιαστικά ένα μέρος της επιπλέον ετήσιας ενίσχυσης στο Δημόσιο.

3. Ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους

Η ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων αυξάνεται στα 400 ευρώ, με το μέτρο να διευρύνεται ώστε να αφορά όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ανακοινώθηκαν.

4. Μηδενικός φόρος για τρίτεκνες οικογένειες έως 20.000 ευρώ

Σημαντική φορολογική ελάφρυνση για τις οικογένειες με τρία παιδιά προβλέπει το νέο πακέτο. Ο φόρος εισοδήματος μηδενίζεται για εισόδημα έως 20.000 ευρώ για τους τρίτεκνους.

5. Μηδενικός φόρος εισοδήματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος, σε μια παρέμβαση που εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια ελάφρυνσης του αγροτικού κόσμου.

6. Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις

Το τέλος επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις καταργείται σταδιακά. Η κατάργηση ξεκινά το 2027 για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας, ενώ στην Αττική θα ολοκληρωθεί το 2029.

7. Αλλαγές στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών

Αλλάζει το καθεστώς των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Για τους συνεπείς φορολογούμενους προβλέπεται απαλλαγή από προσαυξήσεις που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία.

8. Μείωση προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις

Η προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα θα μειώνεται κατά 5% κάθε χρόνο, με στόχο να περιοριστεί στο 50%. Η εφαρμογή του μέτρου ξεκινά από το φορολογικό έτος 2028.

9. Νέο «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δισ. ευρώ

Στο μέτωπο της στέγασης, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολιτών στην αγορά κατοικίας.

10. Νέος επενδυτικός λογαριασμός για κάθε νεογέννητο

Δημιουργείται ένας νέος επενδυτικός λογαριασμός για τα παιδιά. Το κράτος θα διπλασιάζει κάθε χρόνο τις καταθέσεις των γονέων, ώστε μέχρι την ενηλικίωση να μπορεί να έχει δημιουργηθεί ένας «κουμπαράς» που θα ξεπερνά τα 60.000 ευρώ.

11. Μείωση χονδρικής τιμής του ρεύματος κατά 30%

Στόχος της κυβέρνησης είναι η σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% έως το 2029, σε μια προσπάθεια περιορισμού του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

12. Τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων

Τα αναπηρικά επιδόματα θα συνδέονται με την εξέλιξη του πληθωρισμού, μέσω της τιμαριθμοποίησής τους, ώστε να διατηρείται η αγοραστική τους δύναμη και να προστατεύονται οι δικαιούχοι από την αύξηση του κόστους ζωής.

ΔΕΘ - Το «ημερολόγιο» των μέτρων