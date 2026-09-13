Μητσοτάκης: Σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα

Σαφές μήνυμα για την εξωτερική πολιτική και την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Καστελλόριζο, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή «δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου της «Ασπίδας του Αχιλλέα» θα είναι ελληνικό, ενώ προανήγγειλε σημαντική εξαγγελία για τη στήριξη των κατοίκων του Καστελλόριζου.

«Σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα»

Αναφερόμενος στην πρόσφατη τριμερή συνάντηση στο Κάιρο, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα ασκεί ενεργητική εξωτερική πολιτική και παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

«Η χώρα μας δεν απειλεί κανέναν. Επιδιώκει σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις, με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα», ανέφερε.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η πολιτική αυτή έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, αναφέροντας τις συμφωνίες για την ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο, καθώς και την απόκτηση των Rafale, των Belharra και των δύο ιταλικών φρεγατών FREMM κλάσης Bergamini.

Ελληνικός ο πηγαίος κώδικας της «Ασπίδας του Αχιλλέα»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», τονίζοντας ότι το πρόγραμμα περνά πλέον από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση μετά την υπογραφή της σχετικής διακρατικής συμφωνίας με το Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο ελληνικός θόλος θα οδηγήσει την αεράμυνα της χώρας «σε άλλο επίπεδο», ενώ σημείωσε ότι το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου θα είναι ελληνικό και θα παραχθεί από τις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Όπως τόνισε, οι εταιρείες θα λάβουν την απαιτούμενη επιχειρησιακή και τεχνολογική υποστήριξη ώστε να αναπτύξουν ελληνικό πηγαίο κώδικα, προσαρμοσμένο στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της χώρας.

«Έργα και μόνιμα κίνητρα» για τα ακριτικά νησιά

Από το Καστελλόριζο, όπου βρίσκεται για την 83η επέτειο της Απελευθέρωσης του νησιού, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι σήμερα θα παρουσιαστεί ολοκληρωμένο σχέδιο ώστε το νησί να γίνει «πιο ανθεκτικό, πιο λειτουργικό και πιο ζωντανό όλο τον χρόνο», ενώ προανήγγειλε «σημαντική εξαγγελία» για την έμπρακτη στήριξη των κατοίκων του.

«Η στήριξη των ακριτικών μας νησιών δεν μπορεί να περιορίζεται σε συμβολισμούς ούτε σε ευχολόγια. Χρειάζεται συγκεκριμένα έργα και μόνιμα κίνητρα», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην επίσκεψή του στη Ρω, σημειώνοντας ότι αποτελεί «ελάχιστο φόρο τιμής» στην Κυρά της Ρω, Δέσποινα Αχλαδιώτη, η οποία επί 40 χρόνια ύψωνε κάθε πρωί την ελληνική σημαία.

Τα μέτρα των 2,2 δισ. ευρώ της ΔΕΘ

Στο πεδίο της οικονομίας, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα μέτρα ύψους 2,2 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, τονίζοντας ότι επιστρέφονται στην κοινωνία ως μέρισμα από την ανάπτυξη της οικονομίας. Ανέφερε ότι το πακέτο περιλαμβάνει μειώσεις φόρων και εισφορών, ενίσχυση μισθών και συντάξεων, κίνητρα για επιχειρήσεις και επενδύσεις και παρεμβάσεις για τη νέα γενιά, την οικογένεια, την Περιφέρεια και τη στέγη.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «μάλλον μεμψίμοιρες» τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση «έδωσε λίγα», σημειώνοντας ότι οι παρεμβάσεις κινούνται εντός των δημοσιονομικών ορίων της οικονομίας και αγγίζουν σχεδόν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα.

Ανέφερε ότι για το 90% των ελεύθερων επαγγελματιών καταργείται το μεγαλύτερο μέρος του τεκμαρτού εισοδήματος και ότι δημιουργούνται δύο χρηματοδοτικά εργαλεία συνολικού ύψους 5 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, μειώνεται περαιτέρω η προκαταβολή φόρου των επιχειρήσεων και επιταχύνονται οι αποσβέσεις για νέες επενδύσεις.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι κατ' επάγγελμα αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ και οι τρίτεκνοι δεν θα πληρώνουν φόρο, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα μειώνονται κατά ακόμη μισή μονάδα.

Ανέφερε ακόμη ότι η μόνιμη ενίσχυση για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, τα άτομα με αναπηρία και τους ανασφάλιστους αυξάνεται στα 400 ευρώ, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2027 οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λαμβάνουν 500 ευρώ ως μόνιμη ενίσχυση. Παράλληλα, τιμαριθμοποιούνται τα αναπηρικά επιδόματα, αυξάνονται τα voucher για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και το επίδομα γέννησης για τις πολύτεκνες οικογένειες, καταργείται ο ΕΝΦΙΑ για οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και από τον φετινό Δεκέμβριο ξεκινά το «Σπίτι μου 3».

Ο «κουμπαράς» για τη νέα γενιά

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ειδικό επενδυτικό λογαριασμό για τη νέα γενιά. Όπως ανέφερε, για κάθε ευρώ που θα καταθέτει ένας γονιός μετά τη γέννηση του παιδιού του, το κράτος θα καταθέτει ακόμη ένα, έως το όριο των 1.200 ευρώ.

Ο λογαριασμός θα ακολουθεί το παιδί από την ηλικία των δύο ετών μέχρι την ενηλικίωσή του, δημιουργώντας, όπως σημείωσε, ένα οικονομικό «μαξιλάρι» για τις σπουδές ή την έναρξη του εργασιακού του βίου.

Ρεύμα: Στόχος μείωσης της χονδρικής τιμής κατά 30%

Στην ενέργεια, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι στη ΔΕΘ ανακοινώθηκε σχέδιο για σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029 και μείωση κατά 50% των χρεώσεων ΥΚΩ στους οικιακούς λογαριασμούς από το 2027.

Σημείωσε επίσης ότι το σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ για τον επόμενο χρόνο μειώνεται στα 0,115 ευρώ ανά kWh με πάγιο 3,5 ευρώ.

Οι αλλαγές στην εκπαίδευση

Για την εκπαίδευση, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι σχεδόν 240 σχολικές μονάδες ανακαινίστηκαν στη δεύτερη φάση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», με το σύνολο να φτάνει περίπου τα 670 σχολεία μέσα σε δύο χρόνια. Σημείωσε ότι πραγματοποιήθηκαν 5.259 νέοι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ και 29.948 προσλήψεις αναπληρωτών.

Ανέφερε ακόμη ότι το Δημόσιο Διεθνές Απολυτήριο λειτουργεί για πρώτη φορά σε 10 πιστοποιημένα δημόσια Λύκεια, εισάγεται το μάθημα της Ηθικής για τους μαθητές που απαλλάσσονται από τα Θρησκευτικά και στα τέλη του 2026 ξεκινά πιλοτικά το δωρεάν ηλεκτρονικό Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας για μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου.

Απινιδωτές, ηλεκτρονική συνταγογράφηση και «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

Στον τομέα της υγείας, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο περιστατικό με τον 53χρονο που σώθηκε στο Μετρό Θεσσαλονίκης με τη χρήση απινιδωτή, σημειώνοντας τη σημασία της τοποθέτησης 84 απινιδωτών στους σταθμούς του Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης και της εκπαίδευσης των εργαζομένων.

Ανέφερε επίσης ότι από την 1η Σεπτεμβρίου τα δημόσια νοσοκομεία συνδέθηκαν με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και ότι εφαρμόζεται πλέον ψηφιακή καταγραφή της κατανάλωσης φαρμάκων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» διευρύνεται με δωρεάν δερματοσκόπηση για την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του δέρματος.

Ψηφιακές αλλαγές στη Δικαιοσύνη

Για τη Δικαιοσύνη, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι άρχισε να λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα των ανακοπών, σημειώνοντας ότι από τις 36.500 ανακοπές εκτιμάται πως μόνο το ένα τρίτο παραμένει ενεργό, ενώ στο Πρωτοδικείο Αθηνών έχουν δοθεί δικάσιμοι ακόμη και για το 2039.

Τόνισε επίσης ότι εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα αρχίσουν η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και η λειτουργία του ηλεκτρονικού φακέλου στην πολιτική δικαιοσύνη.

Στην τελική ευθεία το Μητροπολιτικό Πάρκο ΑΕΝΑΟΝ

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στο Μητροπολιτικό Πάρκο ΑΕΝΑΟΝ στον Φαληρικό Όρμο, σημειώνοντας ότι το έργο περνά στην τελική ευθεία μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής.

Ανέφερε ότι θα διαθέτει περισσότερα από 4.000 δέντρα, μονοπάτια, ποδηλατόδρομους, γήπεδα, χώρους πολιτισμού και παιδότοπους και ότι έχουν εξασφαλιστεί ευρωπαϊκοί πόροι ύψους 370 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η ανάπλαση εντάσσεται στον χάρτη των μεγάλων έργων της Αττικής μαζί με την ανάδειξη του Τατοΐου, το νέο ΟΑΚΑ, το Κωπηλατοδρόμιο, το άλσος στον Σχοινιά, τη διπλή ανάπλαση Βοτανικού και Λεωφόρου Αλεξάνδρας και τις παρεμβάσεις για την ανάπτυξη της Αθηναϊκής Ριβιέρας από τον Πειραιά έως το Σούνιο.

Τα έργα στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε το νέο Κέντρο Κυτταρικών και Γονιδιακών Θεραπειών στο νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου», το οποίο χαρακτήρισε το πιο σύγχρονο Αιματολογικό Κέντρο στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.

Αναφέρθηκε επίσης στην αποκατάσταση του μνημείου Χαμζά Μπέη, του Αλκαζάρ, το οποίο παρέμενε για περισσότερες από τρεις δεκαετίες καλυμμένο με σκαλωσιές.

Ο πρώτος Έλληνας σε επανδρωμένη διαστημική αποστολή

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον Αδριανό Γολέμη, ο οποίος θα γίνει ο πρώτος Έλληνας που θα συμμετάσχει σε επανδρωμένη διαστημική αποστολή, την PAM-6 προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει ήδη 18 δορυφόρους σε τροχιά και αναφέρθηκε στο HELLAS-SPACE 2.0, στις υποδομές του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Κρυονέρι και στο τηλεσκόπιο «Αρίσταρχος» στον Χελμό.

Τόνισε ότι οι συγκεκριμένες δράσεις αποτελούν μέρος μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής ώστε η Ελλάδα να γίνει «παραγωγός γνώσης και τεχνολογίας και όχι απλώς χρήστης τους».

ΑΠΕ-ΜΠΕ