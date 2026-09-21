Δημοσκόπηση Alco: Προβάδισμα 9,9 μονάδων για τη ΝΔ (βίντεο)

Η νέα δημοσκόπηση της Alco καταγράφει τις απόψεις των πολιτών για την ακρίβεια, τα μέτρα της κυβέρνησης και την αξιοπιστία των πολιτικών αρχηγών.

Προβάδισμα 9,9 ποσοστιαίων μονάδων έναντι της ΕΛ.Α.Σ. καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha.

Η ΝΔ συγκεντρώνει 24,3%, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,3 μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. βρίσκεται στο 14,4%, καταγράφοντας μικρές απώλειες.

Στην τρίτη θέση ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,1%, ενισχυμένο κατά 0,7 μονάδες.

Έπονται η Ελληνική Λύση με 6,4%, το ΚΚΕ με 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,5% και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 3,1%.

Ιδιαίτερη μεταβολή καταγράφεται για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το οποίο εμφανίζει σημαντική υποχώρηση σε σχέση με τον Ιούνιο. Στην αντίστοιχη μέτρηση της Alco τότε είχε καταγραφεί στο 7,8%.

Ακρίβεια και μέτρα

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται και οι απόψεις των πολιτών για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Μόλις το 9% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι τα μέτρα για τη μείωση των τιμών στα προϊόντα απέδωσαν «αρκετά» ή «πολύ». Αντίθετα, το 77% δηλώνει ότι δεν διαπίστωσε σημαντική αλλαγή από τα μέτρα που εφαρμόστηκαν με τους κωδικούς στα προϊόντα.

Ανάλογη είναι η εικόνα και για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Το 13% εκτιμά ότι τα μέτρα θα βοηθήσουν την οικογένεια «αρκετά» ή «πολύ», ενώ το 48% έχει αντίθετη άποψη.

Η αξιοπιστία των πολιτικών αρχηγών

Η δημοσκόπηση καταγράφει ακόμη τις απαντήσεις των πολιτών σχετικά με το ποιος θεωρείται περισσότερο αξιόπιστος για την εφαρμογή των μέτρων που παρουσιάστηκαν από τη Θεσσαλονίκη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 27%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί με 14,5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 12,5%.

Στο ερώτημα για το ποιο από τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ θεωρείται περισσότερο εφαρμόσιμο και ρεαλιστικό, το 23% επιλέγει το πρόγραμμα της ΝΔ, το 12% εκείνο του ΠΑΣΟΚ και το 10% το πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ.

Σε άλλο ερώτημα της έρευνας, οι πολίτες κλήθηκαν να απαντήσουν ποιος πολιτικός αρχηγός αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 22%, ο Αλέξης Τσίπρας 14% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 8%.

Αυτός που συγκέντρωσε, ωστόσο, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ο «κανένας», με 27%.

Η αξιολόγηση της κυβέρνησης

Αρνητική είναι η εικόνα που καταγράφεται στις απαντήσεις για την απόδοση της κυβέρνησης. Το 58% των ερωτηθέντων απαντά «καθόλου», το 21% «λίγο», ενώ το 20% αξιολογεί την απόδοσή της ως «πολύ/αρκετά».

Στο ερώτημα εάν η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να λάβει μία ακόμη ευκαιρία στη διακυβέρνηση της χώρας, το 67% τάσσεται υπέρ της αλλαγής κυβέρνησης, ενώ το 25% τάσσεται υπέρ μιας ακόμη κυβέρνησης της ΝΔ.

Παράλληλα, η μέτρηση καταγράφει μεταβολές στην εικόνα των κομμάτων μετά την παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ, με το ΠΑΣΟΚ να εμφανίζει βελτίωση στην αξιολόγηση της εικόνας του από τους πολίτες.

Πηγή: news247.gr