Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας: Ζητεί αποκατάσταση ζημιάς και επαναλειτουργία Προαστιακού

Με αφορμή την έναρξη του φημισμένου πανηγυριού της Μεσσήνης, το γεγονός της κατάργησης των δρομολογίων με το τρένο κατά τη διάρκεια του πανηγυριού από το 2016 και την καταστροφή της γραμμής στο τμήμα Ασπρόχωμα – Μεσσήνη από το έργο του οδικού άξονα, ο Σύλλογος δηλώνει “να μην διανοηθεί το αρμόδιο Υπουργείο και ο παραχωρησιούχος να «ξεχάσουν» να αποκαταστήσουν τη ζημιά που προκάλεσαν στο ακέραιο και τονίζει ότι “στοχεύουμε και ελπίζουμε ότι του χρόνου, το 2027, μετά από 12 χρόνια, θα ξανα «Πάμε στο πανηγύρι της Μεσσήνης με το τρένο!»”.

Αναλυτικά, ο Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας σημειώνει σε χθεσινή ανάρτησή του:

“Σαν σήμερα (20 Σεπτεμβρίου) κάθε χρόνο ξεκινούσαν τα έκτακτα δρομολόγια αμαξοστοιχιών στη γραμμή Καλαμάτα - Ασπρόχωμα - Μεσσήνη, για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του περίφημου πανηγυριού της Μεσσήνης, ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα στην Ελλάδα.

Ακόμα και μετά την αδικαιολόγητη αναστολή λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου της Μεσσηνίας το 2011, τα δρομολόγια αυτά συνέχισαν να εκτελούνται μέχρι το 2016 την εβδομάδα του πανηγυριού κάθε Σεπτέμβριο, συνεχίζοντας την τοπική παράδοση "Πάμε στο πανηγύρι της Μεσσήνης με το τρένο".

Δυστυχώς το Σεπτέμβριο του 2016, με αφορμή μικροζημιές της σιδηροδρομικής γραμμής από τη θεομηνία της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 (μικροπαρασύρσεις του σκύρου σε δύο σημεία των 5 και 10 μέτρων που μπορούσαν να αποκατασταθούν σε μία μέρα!), η τότε ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών με αντισιδηροδρομικό μένος και μια κατάπτυστη απόφαση του ποδαριού ανέστειλε κάθε τεχνική δραστηριότητα στο Μηχανοστάσιο Καλαμάτας, διέκοψε την τροφοδοσία του και απομάκρυνε το προσωπικό του.

Έβαλε έτσι την οριστική ταφόπλακα στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Μεσσηνίας, ακυρώνοντας τις επενδύσεις που έγιναν την πενταετία 2011 - 2016 σε συντήρηση της γραμμής, ανακαίνιση και μετασκευή τροχαίου υλικού για την εκτέλεση θεματικών τουριστικών δρομολογίων και κατάργησε την κυκλοφορία εκδρομικών αμαξοστοιχιών στην Πελοπόννησο, οι οποίες τότε παρουσίαζαν συνεχώς αυξανόμενη δημοφιλία και δυναμική, δίνοντας σημαντική προοπτική στο δίκτυο, αλλά και στην περιφέρεια.

Πέρασε μια δεκαετία απόλυτης σιγής και αδιαφορίας από τις κυβερνήσεις που ακολούθησαν και στο μεταξύ τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής καταστράφηκε κατά τις εργασίες κατασκευής του νέου αυτοκινητοδρόμου Καλαμάτας - Πύλου - Μεθώνης, αυθαίρετα, παράνομα και χωρίς καμία άδεια από κανέναν λες και ήταν κανένα χέρσο χωράφι αγνώστου ιδιοκτήτη.

Τον τελευταίο χρόνο το θέμα και η διεκδίκηση της τοπικής κοινωνίας έχει αναθερμανθεί, με αποτέλεσμα πριν λίγους μήνες ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών κ. Κυρανάκης να ανακοινώσει δημοσίως μια σαφή και συγκεκριμένη πρωτοβουλία για την επαναλειτουργία του Προαστιακού Σιδηροδρόμου της Μεσσηνίας, την οποία η τοπική κοινωνία δεν έχει ξεχάσει και θα διεκδικήσει σθεναρά την υλοποίησή της.

Εκτός από την άμεση υλοποίηση αυτής της εξαγγελίας, αναμένουμε επίσης την άμεση αποκατάσταση της ζημιάς στη σιδηροδρομική γραμμή της Μεσσήνης. Να μην διανοηθεί το αρμόδιο Υπουργείο και ο παραχωρησιούχος να "ξεχάσουν" να αποκαταστήσουν τη ζημιά που προκάλεσαν στο ακέραιο, όπως υποχρεώνονται ρητά και ξεκάθαρα από τη σύμβαση, την ΑΕΠΟ και την Εθνική νομοθεσία (ν. 3891/2010).

Στοχεύουμε και ελπίζουμε ότι του χρόνου, το 2027, μετά από 12 χρόνια, θα ξανα "Πάμε στο πανηγύρι της Μεσσήνης με το τρένο!"”.