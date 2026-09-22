Κάτω από τα 4 ευρώ μένει το ελαιόλαδο - Η προσδοκία μεγάλης ισπανικής παραγωγής φρενάρει την τιμή

Ενα φαινομενικό παράδοξο καταγράφεται στην ισπανική αγορά ελαιολάδου λίγο πριν από τη νέα συγκομιδή. Τα αποθέματα μειώνονται σταθερά, αλλά η τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου παραμένει γύρω από τα 3,50 ευρώ το κιλό στις μεγαλύτερες παραγωγικές περιοχές, ενώ κοντά στα 3,80 ευρώ εξακολουθεί να κυμαίνεται στη Μεσσηνία. Η εξήγηση βρίσκεται κυρίως στις προσδοκίες για τη νέα παραγωγή, καθώς στην αγορά κυκλοφορούν εκτιμήσεις ακόμη και για 1,5–1,6 εκατ. τόνους. Αν επιβεβαιωθούν, η Ισπανία θα διαθέσει σημαντικά μεγαλύτερες ποσότητες από την περίοδο που ολοκληρώνεται, επηρεάζοντας αναπόφευκτα και τις τιμές με τις οποίες θα ανοίξει η αγορά στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ισπανικής Υπηρεσίας Πληροφόρησης και Ελέγχου Τροφίμων (AICA), στις 31 Αυγούστου παρέμεναν στα ελαιοτριβεία 264.799 τόνοι ελαιολάδου. Μαζί με τις ποσότητες που βρίσκονταν στις επιχειρήσεις τυποποίησης και στο Patrimonio Comunal Olivarero, τα συνολικά διαθέσιμα αποθέματα ξεπερνούσαν τους 470.000 τόνους. Τα στοιχεία της AICA δημοσιεύονται και αναλύονται από τον ιταλικό κλαδικό ιστότοπο Teatro Naturale.

Τα αποθέματα αυτά δεν πρέπει να συγχέονται με το τελικό απόθεμα που θα περάσει στη νέα εμπορική περίοδο, καθώς οι πωλήσεις συνεχίζονται μέσα στον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ισπανικών αγροτικών οργανώσεων που επικαλείται το Agroinformación, το τελικό απόθεμα μετάβασης μπορεί να περιοριστεί περίπου στους 270.000 τόνους.

Στα 3,50 ευρώ σε Χαέν και Κόρδοβα

Παρά τη συνεχή απορρόφηση των αποθεμάτων, δεν καταγράφεται αντίστοιχη άνοδος των τιμών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ισπανικής Olimerca για την εβδομάδα της 17ης Σεπτεμβρίου, το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο διαμορφώνεται στα 3,50 ευρώ το κιλό στη Χαέν και την Κόρδοβα, ενώ υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των υπόλοιπων παραγωγικών περιοχών.

Το κλειδί για την ερμηνεία της αγοράς βρίσκεται πλέον στη νέα συγκομιδή. Η ισπανική παραγωγή της περιόδου που ολοκληρώνεται διαμορφώθηκε περίπου στους 1,30 εκατ. τόνους. Για την περίοδο 2026/27 δεν υπάρχει ακόμη οριστική επίσημη πρόβλεψη, όμως στην αγορά εξετάζονται σενάρια παραγωγής 1,5 έως 1,6 εκατ. τόνων, σύμφωνα με το Teatro Naturale.

Αυτές οι προσδοκίες φαίνεται να λειτουργούν ήδη στις συναλλαγές. Οι αγοραστές γνωρίζουν ότι, εφόσον επιβεβαιωθεί μια παραγωγή κοντά στο ανώτερο όριο των σημερινών εκτιμήσεων, στην αγορά θα προστεθεί μεγάλος όγκος νέου ελαιολάδου μαζί με τα αποθέματα που θα έχουν μεταφερθεί από την προηγούμενη περίοδο.

Υπάρχει, ωστόσο, ακόμη σημαντική αβεβαιότητα. Η εικόνα δεν είναι ίδια σε όλους τους ισπανικούς ελαιώνες. Σύμφωνα με στοιχεία και εκτιμήσεις που παρουσιάζει το Teatro Naturale, οι αρδευόμενες καλλιέργειες βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση, ενώ οι ξηρικοί ελαιώνες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη πίεση από τις υψηλές θερμοκρασίες και την έλλειψη νερού. Οι καιρικές συνθήκες μέχρι τη συγκομιδή μπορούν επομένως να μεταβάλουν τις σημερινές προβλέψεις.

Για τη Μεσσηνία το ισπανικό «παράδοξο» έχει άμεσο ενδιαφέρον. Η μείωση των αποθεμάτων, που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να ευνοήσει τις τιμές, αντισταθμίζεται προς το παρόν από την προσδοκία μιας μεγάλης νέας παραγωγής. Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν αν οι προβλέψεις των 1,5–1,6 εκατ. τόνων θα επιβεβαιωθούν ή αν η πραγματική εικόνα της ισπανικής συγκομιδής θα οδηγήσει την αγορά σε διαφορετική κατεύθυνση.