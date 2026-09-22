Η αύξηση της κυκλοφορίας βοηθά το Πύργος - Τσακώνα - Το Υποδομών στην Κομισιόν για έγκριση και χρηματοδότηση

Την κατασκευή ολόκληρου του οδικού άξονα Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα, μήκους περίπου 90 χιλιομέτρων, και όχι μόνο του τμήματος Πύργος – Αρχαία Ολυμπία, επιχειρεί να προωθήσει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στις συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Βασικό επιχείρημα αποτελούν πλέον τα νεότερα στοιχεία για την κυκλοφορία, η οποία εμφανίζεται αυξημένη κατά 15% σε σχέση με τις προβλέψεις των αρχικών μελετών.

Σύμφωνα με σημερινό ρεπορτάζ του ypodomes.com, το υπουργείο προσανατολίζεται να διεκδικήσει την υλοποίηση του συνόλου του άξονα μέχρι την Τσακώνα, εγκαταλείποντας σε αυτή τη φάση τη σκέψη να προωθηθεί αρχικά μόνο το τμήμα μέχρι την Αρχαία Ολυμπία. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι η ημερήσια κυκλοφορία είναι κατά 15% μεγαλύτερη από εκείνη που είχαν προβλέψει οι μελέτες, στοιχείο που ενισχύει τη χρηματοοικονομική εικόνα του έργου.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Μεσσηνία, καθώς η κατασκευή του τμήματος μέχρι την Τσακώνα θα συνδέσει ουσιαστικά την Ολυμπία Οδό με τον Μορέα, ολοκληρώνοντας τον αυτοκινητόδρομο στη δυτική πλευρά της Πελοποννήσου και δημιουργώντας έναν ενιαίο οδικό δακτύλιο. Η σύνδεση των δύο αυτοκινητοδρόμων εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετη διαμπερή κυκλοφορία επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων.

Το ζήτημα είχε τεθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Βουλή από τον βουλευτή Ηλείας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κατρίνη, με επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα. Ο βουλευτής ζητούσε συγκεκριμένες απαντήσεις για το αν θα κατασκευαστεί ο άξονας, ποια χάραξη θα επιλεγεί, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και πότε θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Απαντώντας, ο Χρίστος Δήμας γνωστοποίησε ότι το υπουργείο εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο θα κατατεθεί ο φάκελος στη DG GROW της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να εξασφαλιστεί η αρχική ευρωπαϊκή έγκριση και στη συνέχεια να αναζητηθεί το χρηματοδοτικό σχήμα. Όπως ανέφερε, έχουν ζητηθεί πλήρη τεχνικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων το κόστος κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης, οι κυκλοφοριακοί φόρτοι και τα εκτιμώμενα έσοδα από διόδια.

Στόχος είναι να διαμορφωθεί πρόταση που να μπορεί να περάσει τον ευρωπαϊκό έλεγχο. Η διαδικασία θεωρείται κρίσιμη, καθώς ανάλογη διαπραγμάτευση χρειάστηκε για την επανένταξη του Πάτρα – Πύργος στη σύμβαση παραχώρησης της Ολυμπίας Οδού. Στην περίπτωση εκείνη απαιτήθηκαν εγκρίσεις από τις DG GROW, DG COMP και DG MOVE και οι συζητήσεις διήρκεσαν περίπου δύο χρόνια, σύμφωνα με το ypodomes.com.

Από 700 εκατ. έως 1 δισ. ευρώ

Για την επέκταση έχουν εξεταστεί από την πλευρά του παραχωρησιούχου τρία σενάρια, με το κόστος να κυμαίνεται από 700 εκατ. έως 1 δισ. ευρώ. Το οικονομικότερο σενάριο, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, προβλέπει ηπιότερες χαράξεις και μικρότερες σήραγγες στην περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή της Ζαχάρως και κλειστό αυτοκινητόδρομο δύο λωρίδων ανά κατεύθυνση χωρίς Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης.

Για το δύσκολο τμήμα της Ζαχάρως έχει εξεταστεί ανατολική χάραξη μέσω του ορεινού όγκου Λαπίθα, που θα απαιτούσε σήραγγα μήκους έως 10 χιλιομέτρων, αλλά το πολύ υψηλό κόστος δυσκολεύει σημαντικά αυτή την επιλογή. Στο τραπέζι βρίσκεται και η λεγόμενη «μηδενική λύση», δηλαδή η αξιοποίηση και βελτίωση της υφιστάμενης χάραξης με τις αναγκαίες αλλαγές στα τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Η αυξημένη κυκλοφορία κατά 15% αποτελεί πλέον σημαντικό νέο δεδομένο, χωρίς όμως να εξασφαλίζει από μόνη της την ευρωπαϊκή έγκριση. Εφόσον η Κομισιόν δεν εγκρίνει την κατασκευή του άξονα ως πλήρους κλειστού αυτοκινητόδρομου, εξετάζεται ως προηγούμενο το Ιωάννινα – Κακαβιά, όπου τα μειωμένα κυκλοφοριακά μεγέθη αντιμετωπίστηκαν με δρόμο χαμηλότερων τεχνικών χαρακτηριστικών, με ανισόπεδους κόμβους και δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης.