Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία

Οι τρεις δράσεις της πρότασης περιλαμβάνουν: μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ κατά το ιταλικό πρότυπο και συστηματικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους από τη διύλιση έως την αντλία. «Υπάρχει το ιταλικό παράδειγμα: Παίρνεις τον ΦΠΑ που έχεις εισπράξει παραπάνω από αυτό που έχεις προϋπολογίσει και τον ρίχνεις στη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Αυτό κάνει η Ιταλία. Γιατί να μην το κάνει η Ελλάδα;», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Πρόσθεσε ακόμη πως δεν φτάνουν αυτές οι παρεμβάσεις και «θα πρέπει από τον προϋπολογισμό να δαπανηθούν 300 εκατ. ώστε τόσο μέσω της αξιοποίησης του επιπλέον ΦΠΑ που έχουμε εισπράξει όσο και μέσω του προϋπολογισμού να μειώσουμε δυναμικά τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο ντίζελ», ενώ κάλεσε τα διυλιστήρια να συμβάλλουν ώστε να πέσουν οι τιμές. «Εμείς προτείναμε στη ΔΕΘ να θεσμοθετηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός που αφορά όλα τα ολιγοπώλια και θα φορολογεί τα υπερκέρδη. Επειδή όμως αυτό θα γίνει του χρόνου, για να πέσουν φέτος οι τιμές πρέπει και τα διυλιστήρια να δίνουν χαμηλότερες τιμές, διότι σε άλλη περίπτωση του χρόνου θα χάσουν έσοδα που θα φορολογηθούν. Αλλά και το κράτος να ρίξει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, για να μην μειωθεί η κατανάλωση, που ήδη μειώνεται», τόνισε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε πως «η κυβέρνηση έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία», φέρνοντας ως παράδειγμα τις δηλώσεις υπουργών όπως «εμείς εκφράζουμε τους νοικοκύρηδες και εσείς τους κακομοίρηδες».

Ο κ. Ανδρουλάκης έθιξε και τα κακώς κείμενα στον χώρο της υγείας με αιχμή το άναρχο τοπίο χωρίς ελέγχους και εποπτεία σε ιδιωτικές δομές Υγείας που ήρθε στην επιφάνεια τελευταία. Υπενθύμισε ότι «ο ελληνικός λαός πληρώνει τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας μαζί με τη Βουλγαρία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση» και συμπλήρωσε πως «η ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας θέλει υγειονομικό χάρτη κι ελέγχους στις ιδιωτικές δομές. Αντιθέτως, τι γίνεται; Καρτελοποίηση της ιδιωτικής υγείας. Τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, δομές ιδιωτικής υγείας. Όλα σε έναν απόλυτο έλεγχο. Αυτό είναι το έργο της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Σχετικά με τα διλήμματα «Μητσοτάκης ή χάος» του Κυριάκου Μητσοτάκη και «ή εμείς ή κανείς» του Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολίασε:«Πολιτική αλλαγή δεν σημαίνει πολιτική επιστροφή στο χθες. Αυτά τα σενάρια της αλαζονείας και του διχασμού τα ζήσαμε και είδαμε τα αποτελέσματά τους και με τον έναν και με τον άλλον. Εμείς λέμε: θετική ψήφος στο ΠΑΣΟΚ για το πρόγραμμά του, για το πολιτικό του προσωπικό, για την πολιτική του αυτονομία από συμφέροντα, διότι χωρίς εξαρτήσεις μπορείς να υλοποιήσεις όσα λες. Με εξαρτήσεις δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Η δική μας πολιτική αλλαγή ενώνει τον κόσμο. Δεν τον διχάζει. Και, νομίζω ότι στο τέλος θα την επιλέξει ο ελληνικός λαός».

«Αντίπαλός μας είναι η κυβέρνηση. Κάθε αξιωματική αντιπολίτευση έχει αντίπαλο την κυβερνητική πολιτική και κανέναν άλλον. Έχουμε, όμως, χρέος να απαντάμε και να θυμίζουμε. Διότι, και ο κ. Τσίπρας κρίθηκε. Στο χθες ανήκει. Του έδωσε ο λαός, όπως και στον κ. Μητσοτάκη, δύο ευκαιρίες, όχι μία. Είδαμε τι έκανε. Τα θυμόμαστε», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Τέλος, σχετικά με το δημοσίευμα της Wall Street Journal ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε: «Υπήρξε μια συζήτηση τις τελευταίες ημέρες για ένα δημοσίευμα μιας ξένης εφημερίδας που αφορά την Ελλάδα και τις ενδεχόμενες ή εικαζόμενες παρεμβάσεις μιας πρεσβείας. Προσωπικά, δεν γνωρίζω αν όλα αυτά που γράφει το δημοσίευμα είναι έτσι όπως τα γράφει. Γνωρίζω όμως ότι πριν δύο χρόνια ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μόνος Πρωθυπουργός που υπέγραψε μια ενεργειακή συμφωνία με άλλη ευρωπαϊκή χώρα και στη μέση της φωτογραφίας ήταν η πρέσβειρα των ΗΠΑ. Αυτή η φωτογραφία νομίζω ότι δεν περιποιεί τιμή για τον κ. Μητσοτάκη και μας κάνει να εικάζουμε πάρα πολλά από αυτά που γράφει το δημοσίευμα».