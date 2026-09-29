Καύσιμα: Στο τραπέζι επιδότηση έως 20 λεπτά στο ντίζελ – Τι αναμένεται για την αμόλυβδη

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις ανακοινώσεις σχετικά με τις επιδοτήσεις στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη, οι οποίες αναμένονται την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.

Οι επιδοτήσεις στα καύσιμα θα επανεξετάζονται πλέον ανά δεκαπενθήμερο, ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών.

Το σενάριο για το πετρέλαιο κίνησης

Σήμερα, στο πετρέλαιο κίνησης ισχύει κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο και επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών από τα διυλιστήρια.

Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει η κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των διυλιστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά.

Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά ανά λίτρο. Η μέση πανελλαδική τιμή του καυσίμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 2,22 ευρώ το λίτρο.



Τι αναμένεται για την αμόλυβδη

Στην αμόλυβδη βενζίνη δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση, αλλά έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διυλιστήρια.

Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η συγκεκριμένη έκπτωση αναμένεται να συνεχιστεί και να περιλαμβάνεται στις ανακοινώσεις της Τετάρτης.

Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται στα 2,20 ευρώ το λίτρο.

Την ίδια ώρα, η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε στα 99,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ την προηγούμενη ημέρα είχε φτάσει έως και τα 107 δολάρια. Η τιμή του φυσικού αερίου βρίσκεται στα 72 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Μετ’ εμποδίων η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών

Προβληματισμός επικρατεί και για την πορεία της πρωτοβουλίας μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ.

Περίπου 1.350 προϊόντα συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στην πρωτοβουλία. Ωστόσο, μέχρι στιγμής λίγο περισσότερα από 400 προϊόντα φαίνεται ότι θα συνεχίσουν να συμμετέχουν και κατά το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου.

Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί τις επόμενες ημέρες στην εκπομπή με τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Ανησυχία για νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα

Παράλληλα, εντείνεται η ανησυχία για νέες αυξήσεις τιμών στα τρόφιμα από τον Νοέμβριο, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος αναμένεται να επηρεάσει την παραγωγή και τη διακίνηση βασικών προϊόντων.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, Μιχάλης Σαράντης, είχε προειδοποιήσει μέσω του ΕΡΤnews ότι η τιμή της φέτας ενδέχεται να αυξηθεί κατά 1,5 έως 2 ευρώ το κιλό μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, εξετάζονται και νέες παρεμβάσεις με στόχο να περιοριστούν, όσο είναι δυνατόν, οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων και των βασικών αγαθών.

Πηγή: ertnews