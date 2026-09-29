Υπόθεση Μαζωνάκη: Παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της γιατρού οι δικηγόροι, συνεχίζουν με τον σύζυγο

Την ώρα που συνεχίζεται η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, οι συνήγοροι του ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου γνωστοποιούν ότι περιορίζουν την εκπροσώπησή τους αποκλειστικά στον ίδιο, παραιτούμενοι από την υπεράσπιση της έτερης κατηγορουμένης, συζύγου του.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Νίκος Αγαπηνός και Τέλλος Αγαπηνός αναφέρουν ότι η απόφαση λαμβάνεται «για λόγους αμιγώς νομικούς», καθώς, όπως σημειώνουν, ο περιορισμός της εκπροσώπησης είναι «δικονομικά αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων».

Οι δύο δικηγόροι προσθέτουν ότι, εφόσον κριθεί σκόπιμο, θα αναπτύξουν αναλυτικά τους λόγους που οδήγησαν στην απόφασή τους.

Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται ενώ η ανακριτική διαδικασία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζεται με νέες καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου της οδού Καρνεάδου.

Άλλαξε την κατάθεσή της η 61χρονη νοσηλεύτρια

Ενώπιον του 22ου τακτικού ανακριτή κατέθεσε 61χρονη συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν με ημιαπασχόληση στο ιατρείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νοσηλεύτρια διαφοροποίησε σημαντικό σημείο της αρχικής κατάθεσής της στην Αστυνομία. Είχε αναφέρει αρχικά ότι αποχώρησε από το ιατρείο στις 16:15 και ότι δεν γνώριζε τι είχε συμβεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ενώπιον του ανακριτή, ωστόσο, φέρεται να διευκρίνισε ότι τελικά έφυγε αργότερα, αποδίδοντας την αρχική αναφορά στην ώρα αποχώρησης στο γεγονός ότι δεν είχε συναίσθηση του χρόνου.

«Ήμουν στο ιατρείο όταν συνέβησαν όλα. Αρχικά είχα πει ότι έφυγα 16:15 γιατί δεν είχα συναίσθηση του χρόνου. Έφυγα αργότερα», φέρεται να κατέθεσε.

Η ίδια περιέγραψε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τις στιγμές που ακολούθησαν το περιστατικό, κάνοντας λόγο για κλίμα πανικού στο ιατρείο. Όπως φέρεται να είπε, κάποια στιγμή η γιατρός κάλεσε όλες τις εργαζόμενες στο γραφείο της.

«Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην κατάθεση παρουσιάζει και η αναφορά της στον 58χρονο κατηγορούμενο γιατρό.

Η μάρτυρας φέρεται να υποστήριξε ότι, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ, ο γιατρός είπε στις εργαζόμενες:

«Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι».

Η ίδια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανέφερε ακόμη ότι δεν είχε καμία επικοινωνία με την κατηγορούμενη γιατρό μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

Η δικηγόρος των εργαζομένων του ιατρείου, Κατερίνα Κώστη, ανέφερε ότι οι εργαζόμενες καταθέτουν όσα αντιλήφθηκαν, ανάλογα με τον χώρο στον οποίο βρίσκονταν και τον χρόνο κατά τον οποίο βρέθηκαν εκεί, προκειμένου να συνεισφέρουν στην ανακριτική έρευνα.



Η αναφορά στη χορήγηση μέθης

Στο μεταξύ, ιδιαίτερο βάρος εξακολουθεί να έχει για την ανάκριση και η αναφορά άλλης μάρτυρος σχετικά με χορήγηση μέθης στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η συγκεκριμένη κατάθεση παρουσιάζει ενδιαφέρον σε συνδυασμό με όσα φέρεται να υποστήριξε η 56χρονη προφυλακισμένη γιατρός κατά την απολογία της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός δεν αναφέρθηκε σε χορήγηση μέθης ή άλλης ουσίας, ενώ φέρεται να αρνείται ότι χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή.

Από την πλευρά της, η δικηγορική εταιρεία «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες», που εκπροσωπεί την κατηγορούμενη, έχει δηλώσει ότι, λόγω της εν εξελίξει ανακριτικής διαδικασίας και του σεβασμού στη Δικαιοσύνη, θα απέχει από προσπάθειες μεταφοράς της υπόθεσης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Ο απινιδωτής και η τηλεφωνική επικοινωνία

Παράλληλα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και η τηλεφωνική επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε τις κρίσιμες στιγμές με την εταιρεία που είχε προμηθεύσει το ιατρείο με απινιδωτή.

Ο υπεύθυνος της εταιρείας ιατρικού εξοπλισμού, Γιώργος Αδαμόπουλος, περιέγραψε στο ΕΡΤnews ότι δέχθηκε κλήση από το ιατρείο, αρχικά από νοσηλεύτρια, ενώ στη συνέχεια στη συνομιλία φέρεται να μπήκε και η κατηγορούμενη γιατρός.

Όπως ανέφερε, από τη συνομιλία διαπιστώθηκε ότι η μπαταρία του απινιδωτή τοποθετήθηκε εκείνη τη στιγμή, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, το μηχάνημα είχε αγοραστεί τον Ιούλιο του 2022 και δεν είχε χρησιμοποιηθεί μέχρι τότε.

Ο ίδιος περιέγραψε ακόμη ότι η επικοινωνία ολοκληρώθηκε απότομα, ενώ στη συνέχεια άκουσε ανδρική φωνή να τον ευχαριστεί. Όπως ανέφερε, από τη συνομιλία αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για επείγουσα κατάσταση.

Το μηχάνημα υδροθεραπείας

Την ίδια ώρα, ένα ακόμη ζήτημα που εξετάζεται αφορά το μηχάνημα υδροθεραπείας που υπήρχε στο ιατρείο.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Πολύτιμη Λεονάρδου, ανέφερε στο ΕΡΤnews ότι κατά τον έλεγχο που είχε πραγματοποιηθεί στο ιατρείο τον Νοέμβριο του 2025 είχε καταγραφεί μηχάνημα υδροθεραπείας.

Ωστόσο, όπως είπε, την επομένη του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν βρισκόταν πλέον στον χώρο. Σύμφωνα με την ίδια, είχε αναφερθεί από τον κ. Θεοδωρόπουλο ότι το μηχάνημα ήταν χαλασμένο και είχε απομακρυνθεί.

Το συγκεκριμένο στοιχείο αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης, καθώς εξετάζονται οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η διαδικασία που συνδέεται με την υδροθεραπεία.

Την Τρίτη νέα κατάθεση

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου.

Την Τρίτη αναμένεται να καταθέσει ακόμη μία υπάλληλος, η οποία δεν είχε δώσει προανακριτική κατάθεση στην Αστυνομία, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες εργαζόμενες.

Οι καταθέσεις τους αναμένεται να συμβάλουν στην αποτύπωση όσων συνέβησαν στο ιατρείο κατά τις κρίσιμες ώρες, ενώ παράλληλα οι αρχές αξιολογούν το σύνολο των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της ανάκρισης.

Πηγή: ertnews.gr