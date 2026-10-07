Μητσοτάκης: Η Ευρώπη να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις έναντι του αυξημένου ενεργειακού κόστους

Η Ευρώπη πρέπει να αναζητήσει τρόπους στήριξης τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων, απέναντι στις αυξημένες και αυξανόμενες τιμές ενέργειας, επανέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έλαβε μέρος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του σχήματος MED9, στο Σπλιτ της Κροατίας.

Η MED9, είναι ομάδα συνεργασίας εννέα κρατών - μελών, της Νότιας και Μεσογειακής Ευρώπης. Σε αυτήν συμμετέχουν Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Μάλτα, Κροατία, και Σλοβενία.

Στις τοποθετήσεις του στην Ολομέλεια, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στη σημερινή συγκυρία και να αναζητήσει τρόπους αντίστασης στις πληθωριστικές πιέσεις, που προκύπτουν από το υψηλό ενεργειακό κόστος, πάντοτε στο πλαίσιο της διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας.

Υπογράμμισε μάλιστα ότι αυτό συνδέεται με τη διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, επισημαίνοντας επιπλέον ότι οι εξελίξεις αποδεικνύουν τη σημασία λήψης ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση της δυνατότητας διύλισης στην ΕΕ.

Αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να είναι ανάλογος και εφάμιλλος των φιλοδοξιών της.

Σχετικά με το μεταναστευτικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτισε τη θετική στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την ελληνική πρόταση για τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις αυξημένων ροών ή εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού και εκδήλωσης υβριδικών απειλών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ