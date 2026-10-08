Βουλή: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για τα λιμάνια και η τροπολογία για το πετρέλαιο θέρμανσης

Η «επόμενη μέρα» της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο και τα συμπεράσματα από τις επαφές του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη αναμένεται να κυριαρχήσουν σήμερα στην αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η συζήτηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ψήφισης του νομοσχεδίου του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο «Ενίσχυση λειτουργίας Οργανισμών Λιμένων και λοιπές διατάξεις».

Το νομοσχέδιο στοχεύει στην αντιμετώπιση θεσμικών, διοικητικών και οικονομικών δυσλειτουργιών που επηρεάζουν την αποτελεσματική λειτουργία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των Οργανισμών Λιμένων. Βασικό ζήτημα αποτελεί η τιμολογιακή πολιτική των οργανισμών που βρίσκονται στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων.

Τι προβλέπεται για τα τιμολόγια των λιμανιών

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανο Γκίκα, το νομοσχέδιο αποτελεί σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό του λιμενικού συστήματος, με έμφαση στην επικαιροποίηση της τιμολογιακής πολιτικής.

Όπως ανέφερε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, το νέο πλαίσιο επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των οργανισμών που παραμένουν υπό δημόσια διαχείριση και εκείνων που έχουν αποκρατικοποιηθεί.

«Περιορίζεται η δυνατότητα των πρώτων να προσαρμόσουν εγκαίρως τα τέλη τους στις πραγματικές οικονομικές και λειτουργικές συνθήκες», σημείωσε, προσθέτοντας ότι επιδιώκονται μεγαλύτερη επιχειρησιακή ευελιξία, οικονομική βιωσιμότητα και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον υφυπουργό, διατηρείται ο δημόσιος έλεγχος όπου απαιτείται. Ειδικότερα:

Για συγκεκριμένα τέλη ακτοπλοΐας και αυξήσεις άνω του 3% σε υπηρεσίες χωρίς ανταγωνισμό θα απαιτείται Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Σε περίπτωση μείωσης των εσόδων λόγω μεταβολής των τελών θα απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Προβλέπεται η χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών της ΕΕΣΥΠ, πρώην Υπερταμείου, όταν αναλαμβάνει τον ρόλο της αρχής σχεδιασμού για λιμένες υπό ιδιωτικό έλεγχο.

Στόχος είναι επίσης η δημιουργία ενός λειτουργικού και χρηματοδοτικά εξασφαλισμένου σχήματος για την ολοκλήρωση των μελετών και των διαδικασιών που απαιτούνται για τα Master Plan των λιμένων εθνικής σημασίας.

Η κριτική της αντιπολίτευσης

Η αντιπολίτευση επικέντρωσε την κριτική της κυρίως στο άρθρο 3, το οποίο αφορά τα νέα τιμολόγια των Οργανισμών Λιμένων.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι αφαιρείται από το Δημόσιο το μοναδικό εργαλείο εποπτείας των μεγάλων λιμανιών, δηλαδή η έγκριση των τιμολογίων, και παραχωρείται στις διοικήσεις των επενδυτών η δυνατότητα αυθαίρετων αποφάσεων.

Το ΚΚΕ εκτιμά ότι το νομοσχέδιο προσφέρει νέα προνόμια στα μονοπώλια των μεταφορών και των εγκαταστάσεων, απελευθερώνει την τιμολογιακή πολιτική των Οργανισμών Λιμένων και απαγορεύει στους δήμους την επιβολή ανταποδοτικών τελών και ΕΝΦΙΑ στους επενδυτικούς φορείς.

Η Ελληνική Λύση κάνει λόγο για «κενό» στο άρθρο 3, σημειώνοντας ότι δεν εξειδικεύονται τα αντικειμενικά κριτήρια για τη διαπίστωση ενδολιμενικού ή διαλιμενικού ανταγωνισμού ούτε ποιος θα είναι αρμόδιος να την κρίνει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι δεν διαμορφώνεται ενιαία στρατηγική αλλά κατακερματίζεται το λιμενικό σύστημα, ενώ η μεταφορά της τιμολογιακής πολιτικής στα Διοικητικά Συμβούλια των Οργανισμών Λιμένων ενδέχεται να οδηγήσει σε αποφάσεις που δεν υπηρετούν τις εθνικές οικονομικές προτεραιότητες.

Η Νίκη εκτιμά ότι οι ρυθμίσεις κινούνται στο πνεύμα της ιδιωτικοποίησης και συνεχίζουν την πορεία που ξεκίνησε με τις αποκρατικοποιήσεις των μεγάλων λιμανιών.

Η Πλεύση Ελευθερίας υποστηρίζει ότι η δημιουργία ανταγωνισμού μεταξύ των λιμανιών μπορεί να οδηγήσει σε «ανισόρροπη ανάπτυξη» και να θέσει μικρότερα λιμάνια εκτός ανταγωνισμού, με αρνητικές επιπτώσεις για την εργασία και τις τοπικές κοινωνίες.

Το νομοσχέδιο υπερψηφίζει η Νέα Δημοκρατία, ενώ ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας το καταψηφίζουν. Τα υπόλοιπα κόμματα επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια. Οι εξωκοινοβουλευτικοί φορείς υποδέχθηκαν, στην πλειονότητά τους, θετικά τις ρυθμίσεις.

Η τροπολογία για το πετρέλαιο θέρμανσης

Σήμερα συζητείται και ψηφίζεται και η τροπολογία που κατέθεσαν στη Βουλή οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Με τη ρύθμιση θεσπίζεται επιδότηση επί της τιμής ανά λίτρο του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 έως και τις 31 Οκτωβρίου.

Η τροπολογία ανοίγει τον δρόμο για την εφαρμογή της πρωθυπουργικής δέσμευσης για συγκράτηση της τιμής κάτω από τα 1,75 ευρώ ανά λίτρο.

Οι τελικές ανακοινώσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου. Η επιδότηση θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ το ύψος της θα καθοριστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Πηγή: ertnews.gr