Μητσοτάκης προς αλιείς: Ο κλάδος της αλιείας αξίζει παραπάνω στήριξη

Την προσωπική του δέσμευση για την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του αλιευτικού κλάδου ανέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο συνάντησης που είχε με εκπροσώπους των αλιέων στην Αρναία Χαλκιδικής, ενώ παράλληλα έθεσε το πλαίσιο των πολιτικών και διπλωματικών προτεραιοτήτων της κυβέρνησης.

Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των αλιέων, ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε τις πιέσεις που υφίσταται ο πρωτογενής τομέας, τονίζοντας τη βούληση της πολιτείας για ουσιαστική παρέμβαση:

«Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά και οικονομικά, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας», ανέφερε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας: «Είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους, αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλιείας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις, θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα, εντός των επόμενων ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε την προσφορά του κλάδου στην παραγωγική συγκρότηση της χώρας, σημειώνοντας: «Να ξέρετε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και το εννοούμε. Ξέρετε ότι δεν τα έχω εύκολα τα λόγια, όταν λέω κάτι πραγματικά το εννοώ».

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα των συνομιλιών του με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι επαφές επιβεβαίωσαν το βάθος των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και προόδου στην ευρύτερη περιοχή.

Ενόψει της προεκλογικής περιόδου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες για ανανέωση της εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, ζητώντας καθαρή εντολή αυτοδυναμίας:

«Να σας ζητήσω, καθώς εισερχόμαστε σε μακρά προεκλογική περίοδο, να ανανεώσουμε τη συμφωνία αλήθειας που συνάψαμε το 2019 και επικαιροποιήσαμε το 2023. Σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα, σημαίνει ότι μπορούμε να χτίσουμε μεταρρυθμίσεις», σημείωσε.

Παράλληλα, εξήγησε την αναγκαιότητα της αυτοδύναμης διακυβέρνησης: «Ζητούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση για γρήγορες αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία. Έχουμε κερδίσει αξιοπιστία με πολύ κόπο και δεν θα τη θυσιάσουμε. Θα μπορούσα να δώσω περισσότερα, αλλά έτσι θα πυροβολούσαμε τα πόδια μας».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός τόνισε την προσήλωση της κυβέρνησης στη συνεχή βελτίωση: «Μαθαίνουμε από τα λάθη μας, λάθη δεν κάνει όποιος δεν κάνει τίποτε, προχωράμε για μια καλύτερη Ελλάδα».

Επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμύλια Χαλκιδικής

Σε κλίμα κατάνυξης πραγματοποίησε επίσκεψη στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμύλια Χαλκιδικής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά την άφιξή του στον προαύλιο χώρο της μονής, τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν ο Γέροντας Ελισαίος, η Ηγουμένη Γερόντισσα Νικοδήμη, καθώς και μέλη της μοναστικής κοινότητας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Μητσοτάκης μετέβη μέσω του ελαιώνα στο Καθολικό της Μονής, όπου άναψε κερί και προσκύνησε στον χώρο του τάφου του Γέροντα Αιμιλιανού. Στη συνέχεια, στον προαύλιο χώρο του Ναού, τον υποδέχθηκε το σύνολο της αδελφότητας, η οποία απαρτίζεται από περίπου 120 μοναχές.

Εντός του Ναού, ο πρωθυπουργός προσκύνησε την εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, πλησίον της Αγίας Τράπεζας. Ακολούθησε η καθιερωμένη δέηση, με την ανάκρουση του «Ευλογητός», του απολυτίκιου του Ευαγγελισμού και του Πολυχρονίου.

Κατά την προσφώνηση του Γέροντα Ελισαίου και την αντιφώνησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τις μοναχές για το σπουδαίο πνευματικό και κοινωνικό τους έργο, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων: «Βρίσκουμε εδώ στιγμές περισυλλογής και δύναμης να συνεχίσουμε σε δύσκολες στιγμές».

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής στο Καθολικό, ο πρωθυπουργός κατευθύνθηκε στο Συνοδικό της Μονής, στον χώρο του παλαιού μετοχίου, για το καθιερωμένο κέρασμα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ