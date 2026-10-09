Μητσοτάκης: Η περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα μας

«Η επίσκεψη αυτή έγινε στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδος. Να θυμίσω ότι ο κ. Ρούμπιο δεν ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό για να συμμετέχει σε τέτοιους διαλόγους. Η επίσκεψή του επιβεβαίωσε το εξαιρετικό πλαίσιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Το αποτύπωμα ήταν θετικό. Ο κ. Ρούμπιο ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως αναντικατάστατου εταίρου. Η περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα μας. Η επίσκεψη αυτή επιβεβαίωσε και το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επίσκεψη Ρούμπιο σε συνέντευξή του στον Ρ/Σ ΣΚΑΪ.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα και σημείωσε ότι υπάρχει και πολύ καλή προσωπική σχέση του Έλληνα υπουργό εξωτερικών με τον αμερικανό ομόλογό του αναφέροντας ότι είναι σημαντικό να μπορεί κανείς να σηκώσει το τηλέφωνο και να ξέρει ότι θα του απαντήσουν.

Για τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και την κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε πως η σχέση μας είναι με το κράτος του Ισραήλ και όχι κατ' ανάγκη με την ισραηλινή κυβέρνηση. Είπε πως έχει πολλά οφέλη και ανέφερε ως παράδειγμα τον Θόλο του Αχιλλέα. «Αυτή η σχέση δεν έχει αποβεί εις βάρος της σχέσης με τον αραβικό κόσμο, με την παλαιστινιακή αρχή. Έχουμε ασκήσει κριτική στο Ισραήλ όποτε κρίνουμε ότι η παρούσα κυβέρνηση κινείται με έναν τρόπο ο οποίος δεν συνάδει με τις δικές μας αρχές και αξίες», σημείωσε.

«Και ο κ. Ρούμπιο είπε ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν αυτά τα έργα διασυνδεσιμότητας και γιατί το καλώδιο αυτό μπορεί να φτάσει στο Ισραήλ. Είναι και ευρωπαϊκό έργο και ενδιαφέρει και τη φίλη Γαλλία. Δεν θα υπεισέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια. Υπάρχει πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα», τόνισε για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο.

Για την κριτική από την αντιπολίτευση «γιατί εξοπλιζόμαστε» και ότι η κυβέρνηση «τα έδωσε όλα και ότι η Τούρκοι έχουν πάρει τα F35», ανέφερε ότι του έκανε εντύπωση που ένας άνθρωπος που θέλει να ξαναγίνει πρωθυπουργός δεν ξέρει τα βασικά. «Σήμερα η Ελλάδα είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα το F35 και θα έρθουν το 2029 και 2030 και η Τουρκία είναι εκτός ενώ προεξοφλεί ο κ. Τσίπρας ότι οι Τούρκοι θα πάρουν τα F35 μου κάνει εντύπωση. Θυμάστε καμία δήλωση του κ. Τσίπρα να μην πάρουν F35 οι Τούρκοι όταν εκείνοι είχαν εξασφαλίσει να πάρουν 100. Αυτό το οποίο η Ελλάδα επιζητά είναι να έχουμε μόνιμα στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας. Κανείς δεν μπορεί τελικά να μας εγγυηθεί τίποτα αν εμείς δεν είμαστε ισχυροί. Είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ. Η Ευρώπη αποφάσισε ότι πρέπει να αποκτήσει η ίδια στρατηγική αμυντική αυτονομία», σημείωσε.

«Τα νερά στο Αιγαίο έχουν ένα αεράκι», δήλωσε ενώ μετά από σχετική ερώτηση είπε ότι δεν υπάρχει κάποια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο επισημαίνοντας ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας είναι ανοικτοί.

Για την κριτική ότι η κυβέρνηση έχει μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική, ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Η Ελλάδα έχει μια στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ. Είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Έχει οικοδομήσει ισχυρό πλέγμα σχέσεων με χώρες του αραβικού κόσμου. Η Ρωσία έχει επιτεθεί στην Ουκρανία και αυτά που συμβαίνουν είναι ανατριχιαστικά. Φαίνεται ότι πηγαίνουμε σε έναν πλήρη πόλεμο στον οποίο σκοτώνονται άμαχοι. Εμείς στηρίξαμε την Ουκρανία όχι μόνο με βάση τους κανόνες του διεθνούς δικαίου αλλά και της ηθικής. Δεν θα ήταν καλό και δίκαιο ο πόλεμος αυτός να τελειώσει με ήττα της Ουκρανίας. Μην ξεχνάμε την πληγή της Κύπρου. Όλα αυτά τα αναδεικνύω γιατί στην εξωτερική πολιτική το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει συνέπεια λόγων και έργων. Δεν είμαστε χώρα ανεμοδούρα. Έχουμε καλές σχέσεις με την Κίνα αλλά ταυτόχρονα εναρμονιζόμαστε με την ευρωπαϊκή πολιτική για την Κίνα».

Για τον Κάθετο Διάδρομο είπε ότι ήδη υπάρχει και λειτουργεί. «Η Ελλάδα καθίσταται σήμερα πάροχος ενεργειακής ασφάλειας. Αναβαθμίζει συνολικά το γεωγραφικό μας αποτύπωμα. Το αποτύπωμα είναι θετικό. Θα έχουμε πρώτη γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας το α' εξάμηνο του 2027», ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Η Γαλάζια Πατρίδα είναι δόγμα ανιστόρητο και δεν εδράζεται στο διεθνές δίκαιο. Αλλά μέχρι να δω κάτι δεν θα σχολιάσω τίποτα», ανέφερε μετά από σχετική ερώτηση.

Για την επιστολή που έχει στείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθύμισε ότι είχε στείλει «γαλάζιο γράμμα» και έγινε το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και άλλα σχετικά παραδείγματα. «Τώρα χθες το Eurogroup ανακοίνωσε σοβαρά να μας δώσει κάποια παραπάνω ευελιξία. Πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι έχουμε αναταραχή στην αγορά ομολόγων. Σε καμία περίπτωση η χώρα δεν θα ξεφύγει από τους στόχους που έχει θέσει στον προϋπολογισμό. Συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Πιστεύω θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό που έχουμε αλλά αν λάβει κανείς υπόψη την κατάσταση στην αγορά ομολόγων , πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι δραματικό. 'Αρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα», σημείωσε.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως για πρώτη φορά μειώνουμε με μεγάλη ταχύτητα το δημόσιο χρέος το οποίο εκτινάχτηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του '80. «Αυτό ίσως είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής», υπογράμμισε και σημείωσε ότι στους νέους μπορεί αυτά να τους φαίνονται ψιλά γράμματα και αυτό το καταλαβαίνει. Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι νέοι ως 25 ετών δεν πληρώνουν φόρο και αυτό πριν από δέκα χρόνια δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Έφερε ως παράδειγμα και το στεγαστικό επίδομα για ένα παιδί που σπουδάζει. «Όλα αυτά δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε αν τα δημόσια οικονομικά ήταν στην κατάσταση που τα παραλάβαμε», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην επένδυση Ελληνικός Χρυσός και τόνισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ την πολέμησε. «Μιλάμε για 3.000 δουλειές, για μια χώρα που έχει τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό. Το ίδιο έγινε και με το φυσικό αέριο. Δείτε τα οφέλη. Μεγάλα ανταποδοτικά για τον δήμο, σημαντικά τέλη για το ελληνικό δημόσιο και εκεί δουλεύουν νέοι άνθρωποι» , πρόσθεσε.

Για τον χρόνο των εκλογών απάντησε πως ο μόνος λόγος να έκανε πρόωρες θα ήταν επειδή θα τον βόλευε πολιτικά. «Να ξανακάνουμε τη συζήτηση αυτή όταν λήξει η θητεία μας. Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Θα ήταν τελείως λάθος η χώρα να εκπέμψει μήνυμα αδυναμίας, να προσφεύγει σε εκλογές μόνο και μόνο επειδή αισθάνεται ότι μπορεί να την βολεύει. Αντίθετα, ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, πρέπει να εξαντλήσουμε τη θητεία μας και να κριθούμε στο τέλος της τετραετίας. Δεν είναι μόνο θεσμική αξιοπιστία, είναι και πολιτική σταθερότητα. Οι εκλογές δημιουργούν μια αναταραχή, ειδικά όταν γίνονται πρόωρα. Πρέπει να υπάρχει λόγος τον οποίο εγώ δεν βλέπω. Και γίνονται εκλογές και τις κερδίζουμε; Θα μπορώ να δώσω περισσότερα μετά; Η κυβέρνηση έχει δείξει μια εντυπωσιακή πολιτική αντοχή και σταθερότητα. Θέλω να τελειώσω το έργο μας. Αυτό που δεν θα δεχόμουν ήταν να κατέβουν τελείως τα μολύβια. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Το έχω εξηγήσει στους υπουργούς. Υπάρχουν πολλά παραδοτέα ακόμα τα οποία υλοποιούνται», τόνισε.

Αναφερόμενος στον 'Αδωνι Γεωργιάδη σημείωσε ότι κανένας δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει ότι στον τομέα της υγείας έχει γίνει μεγάλη πρόοδος.

Ερωτηθείς γιατί ζητάει 3η τετραετία, απάντησε πως έχει θέσει στόχο να έχουμε σταθερά διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης με την Ευρώπη και να έχουμε πολλές νέες επενδύσεις. «Η αυτοδυναμία σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Στις κυβερνήσεις συνεργασίας χάνεται λίγο η μπάλα», σημείωσε.

Για τα φαινόμενα αλαζονείας στην κυβέρνηση ανέφερε ότι δεν τα βλέπει στην έκταση που παρουσιάζονται και τόνισε πως ο ίδιος στέλνει πρώτος το μήνυμα ότι αλαζονικές συμπεριφορές δεν είναι ανεκτές. «Οι πολίτες δεν το ανέχονται. Έχουμε απαίτηση για το ύφος και ήθος της εξουσίας», τόνισε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης δήλωσε ότι έχουμε σπάσει σε μεγάλο βαθμό το απόστημα του πελατειακού κράτους. «Είχαμε τέτοια φαινόμενα και προβληματικές καταστάσεις. Τον ΟΠΕΚΕΠΕ έσκασε και το διορθώνουμε. Αναλάβαμε το πολιτικό κόστος και το βάρος να το δούμε αυτό να αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Δεν κρυφτήκαμε όμως. Είπαμε ότι θα το φτιάξουμε», ανέφερε ενώ είπε ότι πολλά πρέπει να αλλάξουν στον πρωτογενή τομέα και είναι μέσα στις τρεις προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία.

«Όχι», απάντησε μονολεκτικά σε ερώτηση αν θα κάνει ανασχηματισμό της κυβέρνησης.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε όσα έχουν ήδη γίνει στην Παιδεία και ξεχώρισε για το μέλλον τις αλλαγές στην τεχνική εκπαίδευση.

«Προχωράει αυτή η μεταρρύθμιση. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Δεν αφορά μόνο τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αφορά τα δημόσια πανεπιστήμια. Θα ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο αλλά αυτή η μάχη κερδίζεται» , δήλωσε για τη λειτουργία των μη κερδοσκοπικών, μη κρατικών πανεπιστημίων. «Δεν έχουμε καμία ενεργή κατάληψη και τα πανεπιστήμιά μας έγιναν εξωστρεφή. Ποιος μιλούσε για εξωστρέφεια; Εάν πας να κάνεις κατάληψη στο πανεπιστήμιο η κανονική αστυνομία θα σε πετάξει έξω εντός λίγων ωρών», πρόσθεσε.

Για την κριτική από δεξιά της ΝΔ στην κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως παρέλαβε πριν από 10 και κάτι χρόνια, παρέλαβε μια Νέα Δημοκρατία τραυματισμένη. «Δεν είμαι πρωθυπουργός του 40% αλλά του 100%. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έγραψε στην ιδρυτική διακήρυξη ότι πρέπει να κινούμαστε πέρα από τις ταμπέλες της αριστεράς και της δεξιάς. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής δεν έφερε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στη ΝΔ; Αυτή η ώσμωση ήταν ωφέλιμη και για τον τόπο. Αν θέλουμε να είμαστε μεγάλη παράταξη , πρέπει να διευρυνόμαστε και να συμφωνούμε στα πιο πολλά».

Για τις απουσίες πρώην πρωθυπουργών και πρώην προέδρων της ΝΔ από τα γενέθλια του κόμματος ανέφερε τα εξής: ««Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις το ίδιο. Ο κ. Μεϊμαράκης με πήρε και μου είπε ότι είχε σημαντική υποχρέωση. Αυτή η γιορτή δεν έγινε για μένα αλλά για τους χιλιάδες ανθρώπους. Η μάχη δίνεται πάντα από τους παρόντες. Έχουμε δύσκολη εκλογική αναμέτρηση μπροστά μας».

Σχετικά με την αντιμετώπιση της ακρίβειας και των ανατιμήσεων στα καύσιμα ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τα εξής: «Πετρέλαιο θέρμανσης, ντίζελ, βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης σε λίγες ημέρες έχουμε ανακοινώσεις. Θα γίνει σημαντική παρέμβαση και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Δεν έχουμε να δώσουμε σε όλους. Και τους αλιείς τους στηρίξαμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Αν πιστεύετε ότι θα βάλω ταμπέλα στο υπουργείο οικονομικών «ανοίξαμε και σας περιμένουμε», κάνετε λάθος. Τις τιμές στο σούπερ μάρκετ καταφέραμε και τις κρατήσαμε για κάποιο διάστημα, φο0οβάμια ότι θα έχουμε ανατιμήσεις, θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. και αν αυτό σημαίνει μικρότερο περιθώριο κέρδους για τις επιχειρήσεις θα φροντίσουμε να το κάνουμε».

Σε ερώτηση για τα σενάρια που λένε ότι θα φύγει από την ηγεσία της ΝΔ αν πάρει 25% στις εκλογές ο πρωθυπουργός απάντησε: «Ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Αν έπαιρνα 25% στις εκλογές, καλά θα έκαναν να τα λένε αυτά. Γιατί το συζητάμε; Μου φαίνεται εντελώς αυτονόητο κάθε αρχηγός να κριθεί τελικά από το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον αλλά να κυβερνηθεί ο τόπος . Δεν θα ακούσετε από μένα «Μητσοτάκης ή χάος» ή ότι είμαι αναντικατάστατος. Τα πρόσωπα τα οποία μπορούν να αναλάβουν την πρωθυπουργία είναι οι αρχηγοί των κομμάτων. Μου αρέσουν οι εκλογές και σέβομαι απόλυτα την λαϊκή ετυμηγορία».

Σε ερώτηση τι έχει να πει στους πολίτες ενόψει των εκλογών σημείωσε: «Διαλέξτε πρωθυπουργό και κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει με βάση αυτά που θα σας πουν. Αξιολογείστε μας για το αν αυτά που είπαμε το 2023 τα κάναμε. Είναι το διαβατήριο αξιοπιστίας».

ΑΠΕ-ΜΠΕ