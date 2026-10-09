Η νέα νομική μελέτη του Προκόπη Παυλόπουλου με τίτλο: «Η αποδυνάμωση της ρυθμιστικής ισχύος του Κανόνα Δικαίου»

Κυκλοφόρησε η νέα μελέτη του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Ακαδημαϊκού και Επίτιμου Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Προκόπη Παυλοπούλου με τίτλο «Η αποδυνάμωση της ρυθμιστικής ισχύος του Κανόνα Δικαίου», από τις εκδόσεις «Νομική Βιβλιοθήκη».

Η προβληματική της μελέτης αυτής συμπυκνώνεται στα εξής:

Ζούμε στην εποχή κατά την οποία η Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία και οι θεσμοί της παρακμάζουν επικινδύνως. Μία από τις σπουδαιότερες αιτίες αυτής της παρακμής είναι, χωρίς αμφιβολία, η αποδυνάμωση της ρυθμιστικής ισχύος του Κανόνα Δικαίου και οι εντεύθεν συνέπειες για το Κράτος Δικαίου και για την Αρχή της Νομιμότητας, ως καίριας σημασίας αντιβάρων αναφορικά με την αντιμετώπιση της κάθε είδους αυθαιρεσίας -και κατ’ εξοχήν της κρατικής- εις βάρος των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η μελέτη αυτή στοχεύει στο να δώσει τεκμηριωμένες απαντήσεις σε ορισμένα σύγχρονα νομικά -και όχι μόνο- ερωτήματα όπως:

Ποιος είναι ο ρόλος της Οικονομικής Παγκοσμιοποίησης και της Τεχνολογικής Επανάστασης στην αποδυνάμωση της ρυθμιστικής ισχύος του Κανόνα Δικαίου;

Ποια χρήσιμα συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν από ένα διεπιστημονικής υφής εγχείρημα, το οποίο αφορά την παράθεση και την επεξήγηση των ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ Θεσμικού Νόμου και Φυσικού Νόμου στα πεδία της Νομικής Επιστήμης και της Φυσικής Επιστήμης αντιστοίχως;

Πώς οι μέθοδοι του κυβισμού στην Ζωγραφική και της αντίστιξης στην Μουσική μπορούν να συμβάλουν, με θετικό πρόσημο, στην έρευνα των μεθόδων ερμηνείας του Κανόνα Δικαίου;

Κατά τούτο η νέα μελέτη του κ. Παυλοπούλου επιχειρεί να εξηγήσει την σύγχρονη αποδυνάμωση της ρυθμιστικής ισχύος του Κανόνα Δικαίου μέσα από μία διεπιστημονική ανάλυση. Ανάλυση η οποία αφενός εδράζεται στον συνδυασμό της Νομικής Επιστήμης με την Οικονομία, την Τεχνολογία και την Φυσική Επιστήμη και, αφετέρου, προσεγγίζει κάποιες από τις σχέσεις μεταξύ Νομικής Επιστήμης και Τέχνης.