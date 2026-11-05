Πιερρακάκης: «Κάθε ευρώ από τη φοροδιαφυγή επιστρέφει στους πολίτες» - Ιστορικό χαμηλό για το κενό ΦΠΑ κάτω από το 10%

Κάτω από το ψυχολογικό όριο του 10% υποχώρησε για πρώτη φορά το κενό συμμόρφωσης ΦΠΑ στη χώρα μας το 2024, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο Εκπομπών και την Καθαρή Ανάπτυξη, Βόπκε Χούκστρα.

Από πλευράς του ο Επίτροπος εξέφρασε τα θερμά συγχαρητήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θεαματική βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και την αποτελεσματικότητα των ψηφιακών μεταρρυθμίσεων, κατά τις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον Έλληνα υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

"Πρωταθλήτρια Ευρώπης" στη μείωση της φοροδιαφυγής

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επικαλέστηκε τα ευρήματα της πρόσφατης έκθεσης «Mind the Gap» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση του κενού ΦΠΑ μεταξύ όλων των κρατών-μελών της ΕΕ για την περίοδο 2019-2023. «Και η πρόοδος συνεχίζεται», όπως τόνισε, καθώς «οι πρώτες εκτιμήσεις για το 2024 δείχνουν ότι το κενό ΦΠΑ στην Ελλάδα υποχώρησε, για πρώτη φορά, κάτω από το 10%. Αυτή η επίδοση σημαίνει μεγαλύτερη φορολογική δικαιοσύνη, υγιέστερο ανταγωνισμό για τις συνεπείς επιχειρήσεις και περισσότερα δημόσια έσοδα, χωρίς αύξηση των φορολογικών συντελεστών».

«Κάθε ευρώ, το οποίο ανακτούμε από τη φοροδιαφυγή είναι ένα ευρώ, το οποίο μπορούμε να επιστρέψουμε πίσω σε κάθε οικογένεια, πίσω σε κάθε πολίτη», υπογράμμισε ο κ.Πιερρακάκης.

Όπως εξήγησε, η σύγκλιση με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους οφείλεται στην επιτάχυνση των ψηφιακών μεταρρυθμίσεων. Κομβικό ρόλο διαδραμάτισαν:

- Η καθολική εφαρμογή της πλατφόρμας myDATA.

- Η ολοκλήρωση της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα τερματικά POS.

- Η επέκταση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

- Η στοχευμένη αξιοποίηση κονδυλίων από το Ταμείο Συνοχής και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με τον υπουργό, δημιουργούν τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο για φορολογικές ελαφρύνσεις, αντιμετώπιση του δημογραφικού και στοχευμένη στήριξη των νέων ζευγαριών.

Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο 4,8 δισ. ευρώ

Στο επίκεντρο των συνομιλιών με τον κ. Χούκστρα βρέθηκαν, επίσης, η ενεργειακή κρίση και το κόστος διαβίωσης. Ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε ότι η πράσινη μετάβαση οφείλει να συνοδεύεται από κοινωνικά αντίβαρα, ώστε να μη διαβρωθεί η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, ούτε η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής παραγωγής.

Στο πλαίσιο αυτό, γνωστοποίησε ότι η Αθήνα προωθεί το εθνικό Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο, συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 4,8 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα εστιάζει στην ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, σε προγράμματα κοινωνικής στέγασης και σε υποδομές βιώσιμων μεταφορών, δίνοντας προτεραιότητα στα ευάλωτα νοικοκυριά.

Εύσημα Χούκστρα στην Αθήνα

Λαμβάνοντας τον λόγο στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην ελληνική πρωτεύουσα, ο Επίτροπος Χούκστρα εξέφρασε την πλήρη στήριξη των Βρυξελλών στην οικονομική και μεταρρυθμιστική πορεία της χώρας.

«Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στην ελληνική κυβέρνηση και στο οικονομικό επιτελείο για τα εντυπωσιακά αποτελέσματα στο πεδίο των φορολογικών εσόδων και της πάταξης της φοροδιαφυγής», υπογράμμισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος. Στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο η χώρα αξιοποιεί τα ευρωπαϊκά κονδύλια, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα αποτελεί πλέον ένα απτό παράδειγμα προς μίμηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποδεικνύοντας πώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η στοχευμένη χρήση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του Ταμείου Συνοχής μπορούν να αποφέρουν μετρήσιμα αποτελέσματα υπέρ της διαφάνειας, της φορολογικής δικαιοσύνης και της δημοσιονομικής σταθερότητας» .

Ο κ. Χούκστρα χαιρέτισε παράλληλα το γεγονός ότι οι διαρθρωτικές αυτές κατακτήσεις συμβαδίζουν με τους στόχους της πράσινης και καθαρής ανάπτυξης, τονίζοντας ότι η ΕΕ «χρειάζεται ισχυρές, ανταγωνιστικές οικονομίες που προστατεύουν ταυτόχρονα την κοινωνική συνοχή». .

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπενθύμισε ότι κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027 η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Όπως ανέφερε, η χώρα προσβλέπει σε στενή συνεργασία με την Κομισιόν για τη διαμόρφωση ενός απλούστερου φορολογικού πλαισίου εντός της ενιαίας αγοράς, με στόχο την τόνωση των επενδύσεων και την ταχύτερη ανάπτυξη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ