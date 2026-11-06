Δένδιας: Βαθύτατη ευγνωμοσύνη στους πεσόντες της Πολεμικής Αεροπορίας

Στη θυσία των στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας για την προάσπιση της ελευθερίας, της εθνικής ανεξαρτησίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μεταξύ άλλων, κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους πεσόντες αεροπόρους της Πολεμικής Αεροπορίας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, στο νέο Κοιμητήριο του Δήμου Γλυφάδας. Όπως τόνισε είναι χρέος της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού έθνους απέναντι στους πεσόντες αεροπόρους η διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

Ο κ. Δένδιας αρχικά σημείωσε ότι το μνημείο βρίσκεται σε έκταση που ανήκε στην Πολεμική Αεροπορία και παραχωρήθηκε στον Δήμο κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να δημιουργηθεί το νέο κοιμητήριο και να αντιμετωπιστεί μια «τεράστια και επιτακτική κοινωνική ανάγκη». Στο πλαίσιο αυτό, αναγνώρισε την επιμονή του δημάρχου Γλυφάδας, καθώς και την ουσιαστική συμβολή της Πολεμικής Αεροπορίας στην υλοποίηση του έργου. Παράλληλα, έκρινε σκόπιμο, όπως ανέφερε, για λόγους πολιτικής εντιμότητας, να αναφερθεί και στη συμβολή του προκατόχου του στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Πάνου Καμμένου, επί άλλης κυβέρνησης. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι στο ίδιο πνεύμα συνεργασίας βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια με τον Δήμο Αλίμου για την επίλυση ενός ακόμη κοινωνικού προβλήματος, ευχαριστώντας ιδιαίτερα για τη συνδρομή της και τη βουλευτή Σοφία Βούλτεψη.

Αναφερόμενος στο μνημείο των πεσόντων αεροπόρων, ο υπουργός τόνισε ότι αποτελεί μια σημαντική εκδήλωση τιμής τόσο από την πόλη της Γλυφάδας όσο και από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας προς τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους προς την πατρίδα. Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις, όπως και η ανέγερση μνημείων, «είναι απολύτως απαραίτητες για μια χώρα όπως η Ελλάδα». Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, η Ελλάδα «δεν έχει την ευτυχία του Λουξεμβούργου», καθώς βρίσκεται σε ένα γεωγραφικό σημείο που μπορεί να είναι ζηλευτό, αλλά «δεν είναι η γειτονιά των αγγέλων». Για τον λόγο αυτό, υπογράμμισε ότι η χώρα οφείλει να διατηρεί διαρκώς εθνική εγρήγορση. Ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι η ελληνική κοινωνία πρέπει να αντιλαμβάνεται και να υπενθυμίζει διαρκώς πως η διατήρηση θεμελιωδών αγαθών, όπως η ελευθερία και η δυνατότητα του ελληνικού λαού να αποφασίζει για το μέλλον του, προϋποθέτει την ύπαρξη, την εκπαίδευση και τη διαρκή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, η πραγματικότητα αυτή αποδεικνύεται με τον πλέον οδυνηρό τρόπο από τα εκατοντάδες ονόματα που είναι χαραγμένα στις πλάκες του μνημείου. Πρόκειται, όπως υπογράμμισε, για ανθρώπους που φόρεσαν με τιμή τη στολή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και πήραν την απόφαση να θυσιάσουν τη ζωή τους για τη διατήρηση των αγαθών που απολαμβάνει η ελληνική κοινωνία. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, τονίζοντας ότι αυτά, όπως κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα και τις διεθνείς συνθήκες, «δεν ανήκουν σε οποιονδήποτε από εμάς για να τα διαπραγματεύεται ελεύθερα και να τα απομειώνει».Στο σημείο αυτό, ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο των Ελλήνων αεροπόρων, επισημαίνοντας ότι με την παρουσία τους και, όταν απαιτηθεί, με τη θυσία τους, διασφαλίζουν τη δυνατότητα της χώρας να παραδώσει στις επόμενες γενιές όσα παρέλαβε, «και επαυξημένα, αν είναι δυνατόν».

Κλείνοντας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι η διατήρηση της εθνικής ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων προϋποθέτει θυσίες. Για τον λόγο αυτό, τόνισε ότι η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό έθνος οφείλουν βαθύτατη ευγνωμοσύνη στους πεσόντες, αλλά και έχουν αυτονόητη υποχρέωση να διαφυλάσσουν την ιστορική μνήμη όσων θυσίασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους. «Η διατήρηση της εθνικής ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων απαιτεί θυσίες», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των πεσόντων αεροπόρων της πατρίδας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ