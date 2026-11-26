Να δώσει απαντήσεις, «όχι με γενικόλογες διαβεβαιώσεις, αλλά με συγκεκριμένα στοιχεία, πλήρη έλεγχο και ανάληψη των ευθυνών που του αναλογούν», ζητά ο αρμόδιος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αναφορικά με την υπόθεση εξάρθρωσης των δύο κυκλωμάτων που φέρονται να εξέδιδαν εικονικά παραστατικά διαμονής, προκειμένου να εισπράττονται παράνομα αποζημιώσεις για υπηρεσιακές μετακινήσεις ενστόλων.

Στη δήλωσή τους ο υπεύθυνος ΚΤΕ Προστασίας του Πολίτη του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Μουλκιώτης και ο Τομέας Προστασίας του Πολίτη του κόμματος, σημειώνουν ότι πρόκειται για υπόθεση «εξαιρετικά μεγάλης έκτασης, με σοβαρές οικονομικές και θεσμικές διαστάσεις», που εκθέτει τον υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και το σύστημα ελέγχου της ΕΛ.ΑΣ. «1.291 ένστολοι φέρονται να περιλαμβάνονται στη δικογραφία, η ζημία του Δημοσίου υπολογίζεται μέχρι στιγμής σε 12,65 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στις έρευνες κατασχέθηκαν περίπου 400.000 ευρώ και πλήθος εικονικών παραστατικών», επισημαίνουν και ρωτούν: «Πού ήταν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη; Πού ήταν η διοικητική εποπτεία; Πού ήταν οι έλεγχοι;». Σημειώνουν ότι «η πολιτική ευθύνη δεν εξαφανίζεται πίσω από τις συλλήψεις» και ότι «ο κ. Χρυσοχοΐδης οφείλει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις και «δεν αρκεί να δηλώνεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες ερευνούν την υπόθεση».

Στη δήλωσή τους τονίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ απαιτεί:

-Πλήρη διερεύνηση όλων των υποθέσεων και όλων των εμπλεκομένων, ανεξαρτήτως βαθμού, θέσης ή υπηρεσιακής ιδιότητας, με πλήρη σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας.

-Αναλυτικό έλεγχο όλων των αποσπάσεων και των καταβληθεισών αποζημιώσεων, σε βάθος χρόνου, με διασταύρωση των παραστατικών και των πραγματικών διανυκτερεύσεων.

-Διερεύνηση του χρόνου κατά τον οποίο περιήλθαν σε γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών οι πρώτες καταγγελίες και των ενεργειών που ακολούθησαν.

-Έλεγχο των διαδικασιών έγκρισης, εκκαθάρισης και καταβολής των δαπανών, καθώς και των τυχόν διοικητικών ευθυνών.

-Συνολική αναμόρφωση του καθεστώτος αποσπάσεων, με διαφανή κριτήρια, ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, ουσιαστικούς ελέγχους και λογοδοσία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ