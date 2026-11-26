Η μείωση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων εστίασης και καταλυμάτων στη Μεσσηνία και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το πρώτο εννεάμηνο του 2026 χτυπά καμπανάκι κινδύνου για την τουριστική οικονομία ή σηματοδοτεί μια αναγκαία διόρθωση έπειτα από μια περίοδο εντυπωσιακής ανάπτυξης;

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο συνολικός τζίρος των δύο κλάδων μειώθηκε κατά 3,7% στη Μεσσηνία και κατά 3,1% στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Οι απώλειες ανέρχονται σε 7,5 εκατ. ευρώ στη Μεσσηνία και σε 20,6 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η εικόνα όμως αλλάζει σημαντικά αν συγκρίνουμε τα φετινά στοιχεία με εκείνα του 2019, που θεωρήθηκε έτος ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό πριν από την πανδημία. Το πρώτο εννεάμηνο εκείνου του έτους ο συνολικός τζίρος καταλυμάτων και εστίασης στη Μεσσηνία ανερχόταν σε 108 εκατ. ευρώ, ενώ φέτος άγγιξε τα 194,4 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου αυξήθηκε από 338,4 εκατ. ευρώ σε 636,6 εκατ. ευρώ.

Μέσα σε επτά χρόνια ο ονομαστικός τζίρος των δύο κλάδων έχει σχεδόν διπλασιαστεί, καθώς αυξήθηκε κατά 80% στη Μεσσηνία και κατά 88% στην Πελοπόννησο. Προφανώς, ο πληθωρισμός περιορίζει σημαντικά την πραγματική αξία αυτής της ανόδου. Παράλληλα, η αύξηση του λειτουργικού κόστους και η διεύρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την εξέλιξη της κερδοφορίας κάθε επιχείρησης.

Το ανησυχητικό στοιχείο είναι η παρατεταμένη κάμψη στην εστίαση της Μεσσηνίας, όπου φέτος ο τζίρος μειώθηκε κατά 8,5%, ενώ στα καταλύματα αυξήθηκε κατά 6,8%. Μήπως η ακρίβεια της διαμονής περιορίζει τις υπόλοιπες δαπάνες των επισκεπτών; Μήπως η προσφορά υπηρεσιών εστίασης αυξήθηκε ταχύτερα από τη ζήτηση; Ή μήπως εξαντλείται η αγοραστική δύναμη των μόνιμων κατοίκων; Ενδεχομένως η αγορά να αναζητεί μια νέα ισορροπία έπειτα από την εκρηκτική μεταπανδημική ανάπτυξη, που καλλιέργησε προσδοκίες διαρκούς αύξησης της ζήτησης και ενθάρρυνε νέες επενδύσεις. Καμία οικονομική δραστηριότητα, άλλωστε, δεν αναπτύσσεται επ’ άπειρον με διψήφιους ρυθμούς.

Σε κάθε περίπτωση, ούτε ο σχεδόν διπλασιασμός του τζίρου σε σύγκριση με το 2019 δικαιολογεί εφησυχασμό ούτε η φετινή κάμψη προαναγγέλλει αναγκαστικά μια τουριστική κρίση. Το ζητούμενο είναι να διαπιστώσουμε εγκαίρως αν βρισκόμαστε μπροστά σε μια αναγκαία διόρθωση των υπερβολών της προηγούμενης περιόδου ή στην αρχή μιας μακροχρόνιας καθοδικής πορείας.

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