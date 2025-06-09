37η Έκθεση Βιβλίου Πειραιά, 13-29 Ιουνίου στο Πασαλιμάνι



Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, για 37η χρονιά, η Έκθεση Βιβλίου θα ανοίξει τις πόρτες της και θα περιμένει μικρούς και μεγάλους αναγνώστες, βιβλιόφιλους και όλους όσους θέλουν να κάνουν τη βόλτα τους δίπλα στη θάλασσα, για μια μοναδική εμπειρία!

Η γειτονιά του Πασαλιμανιού θα γεμίσει και πάλι με δεκάδες εκδοτικούς οίκους, βιβλιοπωλεία και χιλιάδες βιβλία και θα μας περιμένει όλες και όλους για να αναζητήσουμε τις επόμενες ιστορίες που θα μας συντροφεύσουν στις διακοπές του καλοκαιριού.

Καθόλη τη διάρκεια της Έκθεσης, το Κανάλι Ένα 90,4 FM - Πειραιά θα φιλοξενεί στο περίπτερό του αγαπημένους συγγραφείς για να συνομιλήσουν με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα, μέσω live συνεντεύξεων. Παράλληλα, οι συγγραφείς θα βρίσκονται στα περίπτερα των εκδοτικών οίκων για να υπογράψουν βιβλία και να συνομιλήσουν με τους αναγνώστες τους.

Η πιο απολαυστική και καλοκαιρινή Έκθεση Βιβλίου ξεκινάει σε λίγες μέρες, ετοιμαστείτε!

Στην 37η Έκθεση Βιβλίου συμμετέχουν αναλυτικά:

Εκδόσεις: 24 Γράμματα, Άγκυρα, Άγρα, Άμμος, Δαίδαλος, Δεσύλλας, Διάνοια, Δίον – Ψαράς, Διόπτρα, Ελληνοεκδοτική, Εστία, Ζαχαρόπουλος, Ηράκλειτος, Ιβίσκος, Ίκαρος, ΙΜΤΙΕ, Κάκτος, Κασταλία, Καστανιώτης, Καρακώτσογλου - Νέες Κλασικές Εκδόσεις, Κέδρος, Κλειδάριθμος, Κόκκινη Κλωστή Δεμένη, Μαμούθ Κόμικς, Μεταίχμιο, Μικρή Σελήνη, Μικρός Ήρως, Μίνωας, Εκδόσεις, Οξύ - Φουρφούρι, Παπαδόπουλος, Πατάκης, Πεδίο - Ελληνικά Γράμματα, Πόλις, Σαββάλας, Σύγχρονη Εποχή, Σωτήρ, Τόπος - Μοτίβο, Τραυλός, Χάρτινη Πόλη, Χαρλένικ - Bell, Χατζηλάκος, Φλώρος, ΧΜΙΕ, Ψυχογιός, Anima Εκδοτική, Anubis, Brainfood, i-write - Πηγή, Key Books, Printa - Ροές, Susaeta, Sweet Serendipities.

Βιβλιοπωλεία και καταστήματα: Αστρινάκη Αγάπη, Αργοναύτης, Λοκομοτίβα (Vintage Trip), Μαϊχόσογλου - Φερούσης, Τόσκας Σπύρος (Essential Aroma), Ντεϊμεντέ Κατερίνα (Το Άλφα), Ποθητός, Μαριόλης Παναγιώτης (Matura), Anelixi (3d puzzles and more), Πουλημένου Μαρία (Barbie), Αγιοπετρίτης Κωνσταντίνος (Καλλιτεχνική δημιουργία πρωτότυπων έργων), Beeswax, Μαλτέζος Θεόδωρος. Φορείς: Δήμος Πειραιά/ΚΟΔΕΠ, Alpha, Κανάλι Ένα 90,4 FM, Πειραϊκή Εκκλησία/Ράδιο, Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών Πειραιά, ΕΣΕΕ/Ε.Σ./ΣΒΕΠ/ΕΒΕΠ, Oμάδα Διάσωσης Δέλτα.

Ή 37η Έκθεση Βιβλίου διοργανώνεται από τον Σύλλογο Βιβλιοχαρτοπωλών και Εκδοτών Πειραιά, πραγματοποιείται υπό την Αιγίδα του Δήμου Πειραιά και της Περιφέρειας Αττικής, και σε συνεργασία με την Ομάδα Διάσωσης ΔΕΛΤΑ.