Συνθέτει τα κομμάτια του παζλ η Αστυνομία: Το κίνητρο “κλειδί” για την εξιχνίαση του διπλού εγκλήματος στη Φοινικούντα

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας σε συνεργασία με το κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που μετέβη στην περιοχή της Φοινικούντας για την εξιχνίαση της υπόθεσης, δίνουν μάχη με τον χρόνο, προκειμένου να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τον δράστη.

Η έλλειψη όμως βιντεοληπτικού υλικού τόσο από το κάμπινγκ όσο και από τους γύρω δρόμους δυσκολεύει την εξέλιξη των ερευνών, με τις αρχές να εστιάζουν στη λήψη όσο το δυνατό περισσότερων μαρτυριών από το περιβάλλον των θυμάτων, μέσω των οποίων θα ανακαλύψουν τυχόν κενά και ίσως τα κίνητρα της άγριας διπλής δολοφονίας.

Οι έρευνες λοιπόν επικεντρώνονται στο κοντινό περιβάλλον των θυμάτων και σε πιθανές προστριβές που είχαν προηγηθεί, με το σενάριο της προσωπικής αντιπαράθεσης να εξετάζεται σοβαρά.

Θα αργήσει η εξιχνίαση

Οπως αναφέρουν έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. πρόκειται για μια περίπλοκη υπόθεση, που ίσως πάρει χρόνο να εξιχνιαστεί και χρειάζεται να εξετάζεται κάθε πτυχή βήμα βήμα.

Οι αρχές έχουν καταλήξει πως ο δράστης είναι νεαρής ηλικίας, γύρω στα 20, ίσως και πιο μικρός, ενώ έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο της ληστείας ως κίνητρο για τη διπλή δολοφονία.

Το γεγονός πως ο δράστης επέλεξε να πάει στο κάμπινγκ λίγο πριν τις 8.30 το βράδυ, δείχνει πως γνώριζε το χώρο και ενδεχομένως και τα δύο θύματα και το έγκλημα ήταν προμελετημένο.

Οι μαρτυρίες αναφέρουν πως πάρκαρε έξω από το κάμπινγκ μια μηχανή τύπου σκούτερ και κατευθύνθηκε πεζός προς τη ρεσεψιόν (πιθανόν γνώριζε πως στον χώρο δεν υπάρχουν κάμερες), όπου αφού συνομίλησε λίγο με τον 68χρονο ιδιοκτήτη τον πυροβόλησε εν ψυχρώ δύο φορές στο γραφείο του, σκοτώνοντας τον ακαριαία.

Στη συνέχεια έστρεψε το όπλο (πιθανότατα περίστροφο) προς τον 61χρονο επιστάτη του κάμπινγκ και στενό φίλο του ιδιοκτήτη και τον πυροβόλησε πισώπλατα τρεις φορές, ενώ εκείνος επιχείρησε να διαφύγει. Η νεκροψία – νεκροτομή που έγινε στις δύο σορούς σήμερα από ιατροδικαστή στην Κόρινθο, επιβεβαιώνει πως ο 68χρονος δολοφονήθηκε από κοντινή απόσταση με δύο σφαίρες και ο 61χρονος με τρεις σφαίρες στην πλάτη του.

“Κλειδί” η κατάθεση του ανιψιού

“Κλειδί” για την εξιχνίαση της υπόθεσης αποτελεί η μαρτυρία του 33χρονου ανιψιού του 68χρονου, συνιδιοκτήτη του κάμπινγκ και αυτόπτη μάρτυρα, μιας και φαίνεται να είναι ο μοναδικός που είδε τη στιγμή της διπλής επίθεσης.

Οπως κατέθεσε ο 33χρονος ο δράστης φορούσε φούτερ με κουκούλα, δεν είχε όμως καλυμμένο το πρόσωπό του και ήταν ανοιχτόχρωμος, με ξανθά μαλλιά και μικρόσωμος.

Ο αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στους αστυνομικούς πως ο δράστης πυροβόλησε και προς το μέρος του, δίχως να τον πετύχει.

Η διαδρομή της μηχανής

Στη συνέχεια όπως κατέθεσε ο αυτόπτης μάρτυρας ο νεαρός δράστης επιβιβάστηκε στη μηχανή που είχε αφήσει έξω από το κάμπινγκ, δίχως να την έχει σβήσει και κατευθύνθηκε προς την Μεθώνη.

Οι αρχές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή της μηχανής με την οποία διέφυγε ο δράστης και σύμφωνα με κάμερες από επιχειρήσεις της περιοχής, επιβεβαιώνεται πως μια μηχανή χαμηλού κυβισμού είχε κατεύθυνση προς Πύλο και ύστερα προς Κορυφάσιο και κάπου εκεί χάνονται τα ίχνη της.

Θα “μιλήσουν” τα κινητά;

Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν τα κινητά τηλέφωνα των δύο θυμάτων, η χαρτογράφηση δηλαδή των κλήσεων, των μηνυμάτων και τα στοιχεία που θα έρθουν στην επιφάνεια με την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Οι έμπειροι αξιωματικοί της ΔΑΟΕ εκτιμούν πως ίσως να προκύψουν ενοχοποιητικά στοιχεία από τα δύο κινητά τηλέφωνα και να προκύψει ένας κύκλος υπόπτων, που θα κληθούν για κατάθεση.

Τα κίνητρα της διπλής δολοφονίας

Παράλληλα εξετάζονται όλες οι παράμετροι για τα κίνητρα του δράστη προκειμένου να φτάσει σε αυτό το αποτρόπαιο διπλό έγκλημα, που εξακολουθεί να συνταράσσει τη μικρή κοινωνία της Φοινικούντας.

Κυρίαρχη θέση φαίνεται να έχουν τα προσωπικά κίνητρα, χωρίς να αποκλείεται να σχετίζεται και με οικονομικά κίνητρα, ενώ στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει και τα κληρονομικά, μιας και πληροφορίες αναφέρουν πως ο 68χρονος που είχε μεγάλη οικονομική επιφάνεια πριν λίγο καιρό είχε προχωρήσει σε διαθήκη για την περιουσία του, ορίζοντας τους κληρονόμους του.

Αυτό που εξετάζεται είναι αν σχετίζεται η δολοφονία του 68χρονου με τις δύο επιθέσεις που είχε δεχθεί τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο, με τη δεύτερη να είναι πιο σοβαρή μιας και τραυματίστηκε στον κρόταφο πιθανότατα από αεροβόλο όπλο έξω από το σπίτι του. Μάλιστα χρειάστηκε να νοσηλευτεί για μια ημέρα στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο και να του γίνει συρραφή και μετά από τρεις ημέρες κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία και υπέβαλε μήνυση κατά αγνώστου δράστη. Εξετάζεται λοιπόν αν τα δύο περιστατικά σχετίζονται με τη δολοφονία, κάτι που είναι πολύ πιθανό.

Αν δηλαδή οι δύο προηγούμενες επιθέσεις εις βάρος του δείχνουν ότι κάποιος τον απειλούσε για να κάνει ή να μην κάνει κάτι και εν τέλει τον δολοφόνησε, μαζί με τον 61χρονο επιστάτη και φίλο του.

Ενα ακόμη ερώτημα που καλείται να απαντηθεί είναι αν θύτης και θύματα γνωρίζονταν και με ποιον τρόπο.

Ακόμη ερευνάται αν ο νεαρός δράστης χρησιμοποιήθηκε από κάποιον ή κάποιους να προβεί σε αυτό το στυγερό έγκλημα, αν δηλαδή υπάρχει και ηθικός αυτουργός.

Οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να “δέσουν” την περίπλοκη υπόθεση, συνθέτοντας όλα τα κομμάτια του παζλ, για να φτάσουν στην ταυτότητα του δράστη, επισημαίνοντας όμως πως η εξιχνίαση της υπόθεσης μπορεί να πάρει πολύ χρόνο.