2ο Πανελλήνιο Χορωδιακό Φεστιβάλ Καλαμάτας: Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική, συναίσθημα και πολιτισμό (βίντεο)

Το Φεστιβάλ ανοίγει τις πύλες του την Παρασκευή, στις 8 μ.μ., στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, προσφέροντας τρεις ημέρες γεμάτες μουσική, συναίσθημα και πολιτισμό.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν χθες εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής - μέλη χορωδιών της πόλης, αναφέρθηκαν στην καλλιτεχνική και πολιτιστική αξία του Φεστιβάλ, αλλά και στον ενωτικό του χαρακτήρα, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα στους πολίτες να συμμετάσχουν και να στηρίξουν τις εκδηλώσεις.

Η πρόεδρος της Ενωσης Φίλων Μουσικής «Αρμονία», Αρετή Κορακοβούνη τόνισε ότι «η συμμετοχή στο Φεστιβάλ αποτελεί μια μοναδική εμπειρία που ενώνει ανθρώπους κάθε ηλικίας και προέλευσης μέσα από τη δύναμη της μουσικής».

Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Η χορωδιακή μουσική δεν είναι μόνο τέχνη, είναι παιδεία, είναι επικοινωνία, είναι κοινή ανάσα. Το φεστιβάλ αυτό δεν είναι απλώς μία σειρά συναυλιών, αλλά μία εμπειρία που μας ενώνει όλους, τραγουδιστές, μαέστρους, διοργανωτές και κοινό. Σας καλούμε να γίνεται μέρος αυτής της μεγάλης πολιτιστικής γιορτής, να στηρίξετε με την παρουσία σας τις χορωδίες και να μοιραστείτε μαζί μας τη χαρά της μουσικής. Γιατί η μουσική και ιδιαίτερα το τραγούδι έχει μία μοναδική δύναμη, να γεφυρώνει διαφορές και να μας φέρνει πιο κοντά».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Μουσικού Ομίλου «Ορφεύς», Αλέξανδρος Μπουφέας υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας, αναφέροντας πως «οι τρεις τοπικές χορωδίες ένωσαν τις δυνάμεις τους, ώστε κάθε δύο χρόνια η Καλαμάτα να φιλοξενεί έναν θεσμό με πανελλήνια εμβέλεια». Οπως είπε, «φέτος έχουμε 18 χορωδίες, δύο από Μακεδονία, δύο από Θεσσαλία, δύο από Κρήτη, τρεις από την υπόλοιπη Πελοπόνησο, τέσσερις από την Αθήνα και πέντε από την Καλαμάτα».

Η πρόεδρος της χορωδίας Allegri, Κωνσταντίνα Κουτσουμπού επισήμανε ότι το Φεστιβάλ δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα, αλλά λειτουργεί ως μια γιορτή της φωνητικής τέχνης, προάγοντας την ανταλλαγή εμπειριών, τη συνεργασία και την αγάπη για τη χορωδιακή μουσική. Ευχαριστίες, επίσης, εκφράστηκαν προς το Δήμο Καλαμάτας για την έμπρακτη στήριξη και την καθοριστική συμβολή του στην πραγματοποίηση της διοργάνωσης, που πλέον καθιερώνεται ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός με πανελλήνιο κύρος καθώς και προς τους υπόλοιπους χορηγούς, που στηρίζουν το Φεστιβάλ.

Σημειώνεται ότι το 2ο Πανελλήνιο Χορωδιακό Φεστιβάλ θα φιλοξενήσει χορωδίες από όλη την Ελλάδα, παρουσιάζοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα με έργα από την κλασική και σύγχρονη μουσική δημιουργία, παραδοσιακά τραγούδια και πρωτότυπες ερμηνείες.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό σε όλες τις εκδηλώσεις, προσφέροντας σε όλους την ευκαιρία να απολαύσουν ένα μοναδικό τριήμερο μουσικής και πολιτισμού στο κέντρο της Καλαμάτας.