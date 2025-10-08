Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας: “Πράσινο φως” για την πολεοδόμηση Μπούκας

Πρόκειται για μία απόφαση που ανοίγει τον δρόμο για την οργανωμένη και βιώσιμη αξιοποίηση της περιοχής της Μπούκας Μεσσήνης, επιταχύνοντας διαδικασίες που για χρόνια παρέμεναν εκκρεμείς.

Παράλληλα, η Επιτροπή έδωσε θετική γνωμοδότηση και στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία νέου Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος (ΣΤΚ) στη θέση Πετροθάλασσα Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδας, στην Π.Ε. Αργολίδας. Η έγκριση αυτή σηματοδοτεί το σταθερό ενδιαφέρον της Περιφέρειας να προσελκύσει επενδύσεις στον τουριστικό τομέα, με σεβασμό στο φυσικό τοπίο και τις τοπικές ιδιαιτερότητες, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική απασχόληση και δημιουργώντας νέα προστιθέμενη αξία.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής και αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας, Αναστάσιος Αδαμόπουλος, δήλωσε: «Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας αποτελεί κρίσιμο εργαλείο ισορροπίας ανάμεσα στην αναπτυξιακή δυναμική και την περιβαλλοντική προστασία. Υλοποιούμε στην πράξη την κατεύθυνση που έχει θέσει ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός — να συνδυάζουμε τις επενδύσεις με τον σεβασμό στον τόπο μας, στις ανάγκες των ανθρώπων και στο φυσικό περιβάλλον. Με σχέδιο και υπευθυνότητα διαμορφώνουμε τις βάσεις για ένα βιώσιμο και ισχυρό μέλλον για την Πελοπόννησο».