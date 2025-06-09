“Οι περιπέτειες της χονδρής κυρίας του 8ου” στη Galerie Δημιουργών

Μετά την επιτυχημένη της πρεμιέρα στις 30 Μαΐου, η μαύρη κωμωδία «Οι περιπέτειες της χονδρής κυρίας του 8ου» του ρηξικέλευθου συγγραφέα και σκηνοθέτη Γιάννη Ρωμανού συνεχίζει τις παραστάσεις της στο θέατρο Galerie Δημιουργών (Χελιδονιού 28, Κηφισιά). Η επόμενη προγραμματισμένη παράσταση θα δοθεί την Παρασκευή 20 Ιουνίου, στις 8 μ.μ..

Το έργο αποτελεί μια ξεκαρδιστική και ταυτόχρονα γεμάτη σασπένς μαύρη κωμωδία, με έντονα στοιχεία φάρσας και boulevard, που φέρνει στο προσκήνιο την ιστορία της Μαντόνα Πέρεζ — μιας ερωτικής, γοητευτικής, αλλά και «διαφορετικής» γυναίκας που βρίσκεται στο επίκεντρο ανεξιχνίαστων υποθέσεων και… τριών «τυχαίων» ατυχημάτων.

Το κοινό έχει ήδη αγκαλιάσει το έργο, που καταφέρνει να ισορροπήσει με χιούμορ και συγκίνηση ανάμεσα στο μυστήριο και την κοινωνική σάτιρα. Ένα έργο που δεν διστάζει να θίξει σοβαρά θέματα — όπως το κοινωνικό στίγμα, το body shaming και την προκατάληψη — μέσα από κωμικές ανατροπές και ανατρεπτικούς χαρακτήρες.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ



Σκηνοθεσία, κείμενο, ερμηνεία: Γιάννης Ρωμανός

Σκηνικά – Επιμέλεια σκηνής: Ευσταθία Στρατή

Καλλιτεχνική φωτογράφηση: Μάριος Μυλωνάς

Επιμέλεια ήχου: Νίκος Στρατής

Φώτα, ήχος: Κωνσταντίνος Ιωάννου

Προβολή – Επικοινωνία: Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης & Kyklos Web TV-Radio

ΠΑΙΖΟΥΝ

Θεοδώρα Τσέπα: Μαντόνα Πέρεζ

Λεόντιος Πετμεζάς: Αναξαγόρας

Κατρίν Στρατή: Τζούλια Αλεξάτου

Νίκος Στρατής: Εργαζόμενος σε πιτσαρία

Γιάννης Ρωμανός: Ιγνάτιου, υπαστυνόμος

Γενική είσοδος: 15€. Άνεργοι/φοιτητές/ΑμεΑ: 5€. Κρατήσεις – Πληροφορίες: 6978209605 / 6936752788