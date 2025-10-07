Καθαρίστηκε το πεζοδρόμιο

Συνεργείο έκοψε τα καλάμια και τα χορτάρια και πλέον πεζοί κάθε ηλικίας μπορούν να περπατούν χωρίς πρόβλημα στο πεζοδρόμιο, όπως πρέπει πάντα να γίνεται.
Γ.Σ.
Τρίτη, 07 Οκτωβρίου 2025 20:22
Καθαρίστηκε το πεζοδρόμιοΓράφτηκε από τον Γιάννης Σινάπης
Αμεσα ανταποκρίθηκε η δημοτική αρχή Καλαμάτας στο σχόλιό μας με φωτογραφία για το πεζοδρόμιο της οδού Πραξιτέλους, πριν και στο ύψος των ΕΠΑΛ, που ήταν αδιάβατο εδώ και καιρό από τα καλάμια
και τα χορτάρια.
Συνεργείο έκοψε τα καλάμια και τα χορτάρια και πλέον πεζοί κάθε ηλικίας μπορούν να περπατούν χωρίς πρόβλημα στο πεζοδρόμιο, όπως πρέπει πάντα να γίνεται.
Κατηγορία Σχόλια